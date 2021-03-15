Дюпин — о вызове в сборную России: «Спустя 25 лет мечта осуществилась»

Голкипер «Рубина» поделился эмоциями после вызова в сборную России на предстоящие матчи отбора к чемпионату мира 2022 года.

Я сидел после тренировки, восстанавливался, лазил в интернете, и мне поступил звонок от корреспондента, он хотел взять интервью о вызове в сборную. Узнал вот так.

Я знал, что я в расширенном списке и есть такая возможность, я как раз на визу документы подавал. Поэтому поверил ему на слово.

Вызвали в 32, а возможность дебютировать будет в 33, так как день рождения 17 марта. Это мечта детства. Помню Евро-96, мечтали оказаться там же, чтобы про нас журналы делали. Спустя 25 лет мечта осуществилась.