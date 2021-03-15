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Дюпин — о вызове в сборную России: «Спустя 25 лет мечта осуществилась»

сегодня, 21:38

Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин поделился эмоциями после вызова в сборную России на предстоящие матчи отбора к чемпионату мира 2022 года.

Я сидел после тренировки, восстанавливался, лазил в интернете, и мне поступил звонок от корреспондента, он хотел взять интервью о вызове в сборную. Узнал вот так.

Я знал, что я в расширенном списке и есть такая возможность, я как раз на визу документы подавал. Поэтому поверил ему на слово.

Вызвали в 32, а возможность дебютировать будет в 33, так как день рождения 17 марта. Это мечта детства. Помню Евро-96, мечтали оказаться там же, чтобы про нас журналы делали. Спустя 25 лет мечта осуществилась.

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Все комментарии
mortid
mortid
сегодня в 23:02
Да хоть пятьдесят лет, главное чтобы "тащил".
stanichnik
stanichnik ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 23:01
Играл бы за Газпром, после Анжи, то в Сборной оказался на три года раньше.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 22:54
В Рубине мечты сбываются !
LAISMEN
LAISMEN
сегодня в 22:37
Внукам будет рассказывать как на лавке сборной России за игрой смотрел......
Caniggia
Caniggia
сегодня в 22:10
Поедет 3-м номером. Возможность дебютировать - ноль!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 22:07
Когда то и мечты сбываются без участия Газпрома!!!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 21:59
Усач "благородно" подарил человеку "строчку в биографии".И то ладно...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 21:51
А с учетом крепкой любви чабана к Гилерме, это вызов скорее для знакомства и галочки.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 21:46
Дюпину уже 32 года - многовато для дебюта, но вызов он своей игрой заслужил. Другое дело, что Черчесов основным поставит скорее будет более опытного в международных встречах Шунина, но вызов в сборную сам по себе приятен и будет для Юрия как приятная награда за многолетнею работы и его признанием в качестве мастеровитого голкипера.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 21:39
Ну хоть спустя 25 лет...
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