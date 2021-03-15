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Пантелеев: «Победа над ЦСКА в чемпионате ценнее, чем над „Зенитом“ в Кубке»

вчера, 23:48
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)2 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Полузащитник тульского «Арсенала» Владислав Пантелеев поделился мнением о результате матча 22-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

Эта победа — не просто три очка? Конечно. Эти три очка позволят нам чуть выдохнуть, перевести дух, будет легче психологически. Что изменилось перед игрой с ЦСКА? Все понимают наше положение в таблице, у всех был запредельный настрой, особенно потому что дома играли. Хотели реабилитироваться после неудачного матча в первом круге.

Как повлияло качество газона? Выходили на разминку, мяч нормально катился, не дробил, а после 30 минуты поле чуть подубилось. Позиционная оборона у нас была, хотели начать агрессивно, прессинговать, поэтому понимали, что при правильном прессинге будут шансы. Так получилось забить второй гол.

Слабые стороны ЦСКА? Не было таких. От себя играли. Выходили с хорошим настроем, договаривались с ребятами по ситуации прессинговать всем вместе, чтобы нас не обрезали.

Два удаления — о чем я подумал? Я уже был в раздевалке в этот момент. Подумал, что надо терпеть до конца, потому что было очень опасно в концовке матча, опасные забросы, ЦСКА поменял игру, плюс у них вся атака вперед пошла, Влашич опустился в опорную зону.

«Зенит»? Понятно, что приятно было выиграть и пройти дальше в Кубке России, а над ЦСКА победа ценнее будет, это ведь чемпионат. Эта победа лучше, и эмоций было больше. Концовка была жаркая.

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 00:08
В плане набора очков и борьбы за выживания для "Арсенала" важна была просто победа над любым противником. Просто банальная победа и банальные три очка. То что она была одержана над одним из лидеров чемпионата и явилась в какой-то мере сюрпризом, было вдвойне приятно и повлияло на веру в собственную силу. Ну а "ЦСКА" собраться, провести работу над ошибками и сыграть удачно следующий матч с "Зенитом". Там уж точно вряд ли будут два удаления в составе противника, если уж что-то из ряда вон случится.
makkie
makkie
сегодня в 00:06, ред.
Ломовицкий, Рассказов и Пантелеев имеют отношение к Спартаку.
Логично, что победы над цска ценнее - мы все вместе радуемся!
mangox33
mangox33
вчера в 23:52
Да Хунчаренко кто только не обыгрывал
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 23:51
это очень сомнительно)))
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