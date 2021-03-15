Пантелеев: «Победа над ЦСКА в чемпионате ценнее, чем над „Зенитом“ в Кубке»

Полузащитник тульского «Арсенала» поделился мнением о результате матча 22-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

Эта победа — не просто три очка? Конечно. Эти три очка позволят нам чуть выдохнуть, перевести дух, будет легче психологически. Что изменилось перед игрой с ЦСКА ? Все понимают наше положение в таблице, у всех был запредельный настрой, особенно потому что дома играли. Хотели реабилитироваться после неудачного матча в первом круге.

Как повлияло качество газона? Выходили на разминку, мяч нормально катился, не дробил, а после 30 минуты поле чуть подубилось. Позиционная оборона у нас была, хотели начать агрессивно, прессинговать, поэтому понимали, что при правильном прессинге будут шансы. Так получилось забить второй гол.

Слабые стороны ЦСКА ? Не было таких. От себя играли. Выходили с хорошим настроем, договаривались с ребятами по ситуации прессинговать всем вместе, чтобы нас не обрезали.

Два удаления — о чем я подумал? Я уже был в раздевалке в этот момент. Подумал, что надо терпеть до конца, потому что было очень опасно в концовке матча, опасные забросы, ЦСКА поменял игру, плюс у них вся атака вперед пошла, Влашич опустился в опорную зону.