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«Я устал от лжи». Рыжиков рассказал о причинах ухода из «Тамбова»

сегодня, 22:10

Голкипер Сергей Рыжиков рассказал о причинах своего ухода из «Тамбова», а также поделился мнением о дальнейшем развитии карьеры.

Почему ушел? Всё банально и просто — устал от лжи, решил больше это не терпеть и уйти. Формально было так: я написал извещение в клуб, что временно приостанавливаю (работу) по статье 142 ТК РФ о невыплате зарплаты двух и более месяцев. Слежу ли сейчас за «Тамбовом»? Я на связи с тренером вратарей, вроде в понедельник должны быть перечисления, но моя карточка уже «заржавела». Последнее перечисление? В конце января я получил 22 тысячи рублей за пять месяцев.

Ради чего играет «Тамбов»? Ну, ребята там неплохие собрались, и главный тренер сможет собрать из них команду, правда, к какому туру? Но я болею за них и желаю им удачи.

Завершение карьеры? Наверное, нужно сначала утрясти юридические моменты с клубом, но спустя четыре месяца уже тяжело будет вернуться в карьеру футболиста. Прощальный матч? Я об этом не думал, это излишне. Я не очень их люблю. Не такая уж я и звезда. Есть ли горечь от того, что я так заканчиваю карьеру? Ну, если честно, я не думал, что «Тамбов» будет моей последней командой, но так получилось. Столкнулся с реалиями российского футбола. Самара и Тамбов мне показали, где проблемы в российском футболе. Надеюсь, я буду решать эти проблемы в будущем.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 23:22
Если устал от лжи, надо не из Тамбова уходить, а... из России.
ABir
ABir
сегодня в 22:43
Деньги все же любит больше чем футбол
Ironigor
Ironigor
сегодня в 22:40
Очень жаль что такой классный вратарь заканчивает так со своей карьерой . Удачи тебе Серёга!!!
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 22:24, ред.
Устав от лжи,
Ушёл с "Тамбова".
Печально это,
И не ново...

Но самый здесь печальный факт:
Увы, "никто не виноват"...!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 22:22
Пусть идёт в Рубин тренером вратарей!
stanichnik
stanichnik
сегодня в 22:20
Из последнего предложения статьи следует вывод, что Сергей Викторович вероятно решил связать свою дальнейшую жизнь с футбольной деятельностью.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
сегодня в 22:18
И там устроить прощальный матч - это было бы классно.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 22:16
Худяков, куда ты там собрался?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 22:12
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