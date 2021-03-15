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Нигматуллин: «У Шунина больше всего шансов играть с первых минут в сборной»

сегодня, 20:07

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о голкиперах, которые были вызваны на предстоящие матчи национальной команды в отборе к чемпионату мира 2022 года.

Вызов Дюпина в сборную считаю оправданным. Он уже давно выступает на приличном уровне: много выручает, играет эффектно и эффективно. У Джанаева есть преимущество в виде доверия тренера в сборной. Почему именно его оставили, а не Гильерме, это уже вопрос к Станиславу Саламовичу. В последнее время Гильерме уверенно выступал вместе со своим «Локомотивом». Уверен, в ближайшем будущем в составе сборной появится и Максименко. А пока больше всего шансов играть с первых минут — у Шунина. Именно он в последнее время был основным вратарем сборной и выступал уверенно.

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
сегодня в 20:30
О шансах пусть думает тренер сборной
beefs
beefs
сегодня в 20:28
на то и есть главный тренер чтобы определять состав...
berda2003
berda2003
сегодня в 20:15
какой умный, когда играл был тупой...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:07
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