Нигматуллин: «У Шунина больше всего шансов играть с первых минут в сборной»

Бывший вратарь сборной России поделился мнением о голкиперах, которые были вызваны на предстоящие матчи национальной команды в отборе к чемпионату мира 2022 года.

Вызов Дюпина в сборную считаю оправданным. Он уже давно выступает на приличном уровне: много выручает, играет эффектно и эффективно. У Джанаева есть преимущество в виде доверия тренера в сборной. Почему именно его оставили, а не Гильерме, это уже вопрос к Станиславу Саламовичу. В последнее время Гильерме уверенно выступал вместе со своим «Локомотивом». Уверен, в ближайшем будущем в составе сборной появится и Максименко. А пока больше всего шансов играть с первых минут — у Шунина. Именно он в последнее время был основным вратарем сборной и выступал уверенно.