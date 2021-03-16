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Колыванов о Мирзове: «Такой игрок нужен сборной России»

сегодня, 02:44

Экс-наставник юношеских и молодёжных сборных России Игорь Колыванов прокомментировал вызов вратаря «Рубина» Юрия Дюпина и полузащитника «Химок» Резиуана Мирзова в главную национальную сборную страны на матчи отбора ЧМ-2022 с Мальтой, Словенией и Словакией.

У нас есть главный тренер, который отвечает за результат. Если он считает, что Дюпин достоин вызова в сборную, то он его заявляет. Понятно, что Дюпин не будет первым вратарём, но даже поучаствовать в сборе уже полезно. Видимо, Черчесов верит в этого футболиста, а зона вратаря у нас проблематичная.

Заявили Мирзова — это нормально. Последние матчи он проводит очень достойно, такой игрок нам нужен. Скорее всего, он не будет выходить в стартовом составе, но может выйти на замену, обыграть один в один, забить или заработать пенальти. Он создаёт остроту.

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