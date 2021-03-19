Моуриньо раскритиковал настрой игроков «Тоттенхэма» после вылета из ЛЕ

Главный тренер «Тоттенхэма» прокомментировал поражение от загребского «Динамо» (0:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и вылет своей команды из турнира.

Если не брать последние 10 минут дополнительного времени, где мы пытались что-то сделать для изменения результата, то на протяжении 90 минут и первого экстратайма на поле была только одна команда, которая отдавала все силы. Моя команда не производила впечатление той, что играет в важном матче. Настрой должен быть другим. Сказать, что мне грустно, недостаточно. Мои чувства гораздо сильнее, чем просто грусть.

Я пошёл в раздевалку «Динамо», чтобы похвалить парней. Мне жаль, что матч был выигран благодаря отношению одной команды к игре. В футболе важны не только игроки, которые обладают большим талантом. Основа футбола — это отношение к игре, и в этом они нас превзошли.

Я говорил игрокам о том, какие риски появляются при плохом настрое. Я рассказал им о том, чем мы рискуем, показывая такую игру, и то, о чем я говорил, произошло. Они поняли это, только когда соперники забили второй гол, и матч перешёл в дополнительное время.

Моя команда не привнесла в игру азы футбола и жизни — уважать свою работу и делать всё возможное. Я могу только извиниться перед поклонниками «Тоттенхэма».