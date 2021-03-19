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Моуриньо раскритиковал настрой игроков «Тоттенхэма» после вылета из ЛЕ

19 марта 2021, 01:20
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Загреб)3 : 0Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмЗакончился в доп. время

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо прокомментировал поражение от загребского «Динамо» (0:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и вылет своей команды из турнира.

Если не брать последние 10 минут дополнительного времени, где мы пытались что-то сделать для изменения результата, то на протяжении 90 минут и первого экстратайма на поле была только одна команда, которая отдавала все силы. Моя команда не производила впечатление той, что играет в важном матче. Настрой должен быть другим. Сказать, что мне грустно, недостаточно. Мои чувства гораздо сильнее, чем просто грусть.

Я пошёл в раздевалку «Динамо», чтобы похвалить парней. Мне жаль, что матч был выигран благодаря отношению одной команды к игре. В футболе важны не только игроки, которые обладают большим талантом. Основа футбола — это отношение к игре, и в этом они нас превзошли.

Я говорил игрокам о том, какие риски появляются при плохом настрое. Я рассказал им о том, чем мы рискуем, показывая такую игру, и то, о чем я говорил, произошло. Они поняли это, только когда соперники забили второй гол, и матч перешёл в дополнительное время.

Моя команда не привнесла в игру азы футбола и жизни — уважать свою работу и делать всё возможное. Я могу только извиниться перед поклонниками «Тоттенхэма».

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Все комментарии
112910415
112910415
19 марта в 12:12
недоработал всё же
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1
19 марта в 09:41
Маур ждет увольнение и компенсации
Pervomaez
Pervomaez
19 марта в 07:34
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    19 марта в 05:50
    Сильно расстроен моур.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    19 марта в 02:14
    Вальяжность, небрежность сквозили у шпор всю игру. После первого тайма , вообще поверили , что дело сделано. А Динамо почувствовали , что соперник не выкладывается и прибавили, да как прибавили. Два забили в основное время и еще могли забить. Шпоры забегали только в первом дополнительном тайме, но динамики защищались самоотверженно и ловили гостей на контратаках. И в итоге поймали , и забили. Могли и не один забить, но и этого хватило.
    А ведь Динамо без тренера играло и тем не менее победило.
    Всем здоровья.
    Gelious
    Gelious ответ Ironigor (раскрыть)
    19 марта в 01:59
    Один тренер редко когда может влиять на это. Особенно в ТТХ, где все знают, что главный - Леви
    Ironigor
    Ironigor
    19 марта в 01:36
    Маур , это же твоя работа, настраивать игроков на игру!!! Если не получилось, значит это твоя вина !!! Признавать "великий " свои ошибки не хочется?!!
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    19 марта в 01:35
    Все ему мешают быть лучшим
    Василий 50
    Василий 50
    19 марта в 01:27
    Игроки сольют его
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    19 марта в 01:24
    Сам плохо настроил
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