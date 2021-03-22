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Логвиненко покинул «Ротор». Он перешёл в клуб два месяца назад

22 марта 2021, 20:30

«Ротор» на своём официальном сайте объявил об уходе защитника Юрия Логвиненко.

Контракт с защитником расторгнут по соглашению сторон без дополнительных выплат. Состояние здоровья не позволяет Юрию полноценно принимать участие в тренировочном процессе, поэтому футболист и клуб приняли обоюдное решение о расставании.

Логвиненко:

Я сам попросил о расторжении контракта и хочу поблагодарить руководство клуба за то, что пошли мне навстречу. Мне было приятно работать в такой команде, и я хочу пожелать «Ротору» удачи, побед и выполнения поставленной задачи!

Напомним, что «Ротор» подписал контракт с Логвиненко 31 января этого года.

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Все комментарии
Djebrael
Djebrael
22 марта в 21:14
Фигня какая то твориться....
SAFqwer
SAFqwer
22 марта в 20:59
Талантливый по ходу дела....
beefs
beefs
22 марта в 20:33
быстро он нашел себе замену...
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