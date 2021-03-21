ГлавнаяНовости

Манчини продлит контракт со сборной Италии

21 марта 2021, 19:52

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини продолжит работу в национальной команде.

Контракт специалиста истекает в 2021 году, однако наставник договорился о продлении сотрудничества со сборной до 2024 года. Официально о новом соглашении может быть объявлено на следующей неделе.

Зарплата Манчини вырастет с двух до трёх млн евро в год и будет включать ряд бонусов, связанных с результатами сборной на Евро-2020, отборочных матчах к чемпионату мира и выступлением на чемпионате мира 2022 года.

Все новости
СлухиРаноккья хочет остаться в «Интере»
Сегодня, 09:24 Комментарии1
Слухи«Реал» собирается предложить Начо новый контракт
Вчера, 15:37 Комментарии5
СлухиНеймар приостановил переговоры с ПСЖ по новому контракту
Вчера, 14:39 Комментарии5
Слухи«Манчестер Юнайтед» может продлить контракт с Матой на один год
Вчера, 14:24 Комментарии4
Горецка — о новом контракте: «Я хочу остаться в „Баварии“»
Вчера, 14:11 Комментарии1
Слухи«Аталанта» может продлить контракт с Госенсом
Вчера, 09:30 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
21 марта в 20:24
Заранее продляют
alexgurzan
alexgurzan ответ Шуnя771 (раскрыть)
21 марта в 20:17, ред.
Добрый вечер.
Проверил только что, дивиденды на месте.
Шуnя771
Шуnя771
21 марта в 20:14
Ставка Герта - Байер зашла, а дивиденды где то зависли?
Leha-ha50
Leha-ha50
21 марта в 20:10
А не торопятся с этим делом в Италии, а вдруг провал???
Василий 50
Василий 50
21 марта в 19:54
Может быть лучше после ЧЕ?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100