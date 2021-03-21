Манчини продлит контракт со сборной Италии

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21 марта 2021, 19:52

Главный тренер сборной Италии продолжит работу в национальной команде.

Контракт специалиста истекает в 2021 году, однако наставник договорился о продлении сотрудничества со сборной до 2024 года. Официально о новом соглашении может быть объявлено на следующей неделе.

Зарплата Манчини вырастет с двух до трёх млн евро в год и будет включать ряд бонусов, связанных с результатами сборной на Евро-2020, отборочных матчах к чемпионату мира и выступлением на чемпионате мира 2022 года.