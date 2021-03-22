Дзюба: «Новая форма сборной России будет молодить меня и Жиркова»

Нападающий «Зенита» и сборной России оценил новую форму национальной команды.

Ты не можешь забыть это ощущение, и всегда хочется надевать футболку сборной России. Когда надеваю футболку сборной России и выхожу на футбольное поле и слышу гимн — по всему телу идут мурашки, и эти ощущения я не забуду никогда. Ради этого ты играешь в футбол. Новая форма очень интересная в том плане, что она простая и, наверное, новая и свежая форма будет молодить таких ребят, как я и Юрий Валентинович Жирков.