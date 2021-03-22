ГлавнаяНовости

Дзюба: «Новая форма сборной России будет молодить меня и Жиркова»

22 марта 2021, 23:19

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба оценил новую форму национальной команды.

Ты не можешь забыть это ощущение, и всегда хочется надевать футболку сборной России. Когда надеваю футболку сборной России и выхожу на футбольное поле и слышу гимн — по всему телу идут мурашки, и эти ощущения я не забуду никогда. Ради этого ты играешь в футбол. Новая форма очень интересная в том плане, что она простая и, наверное, новая и свежая форма будет молодить таких ребят, как я и Юрий Валентинович Жирков.

Все новости
Официально«Интер» представил новый клубный логотип
30 марта ФотоКомментарии14
«Как Пyтин, пьющий водку в меховой шапке». FourFourTwo — о логотипе ЦСКА
27 марта Комментарии12
ОфициальноСтало известно, в какой форме сыграет Россия в матче со Словенией
27 марта ФотоКомментарии8
Появились фотографии новой домашней формы «Барселоны»
27 марта ФотоКомментарии7
СлухиПоявилось фото третьей формы «Барселоны» на следующий сезон
25 марта ФотоКомментарии16
«Рейнджерс» в честь 150-летия сменит клубный логотип
25 марта ФотоКомментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mortid
mortid ответ Jeck Denielse (раскрыть)
23 марта в 23:04
Это же Боярский без шляпы.
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
23 марта в 09:41
На ЧМ 2035...по шашкам...
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
23 марта в 07:38, ред.
У Жиркова она будет от скорости( чё может от скорости? не могу слово подобрать(с)
От ветра рваться в лоскуты; развеваться, как флаг на баррикаде; надуваться пузырём. Как то так).
Против ЦСКА
Против ЦСКА
23 марта в 01:59
Ты только постоянно в ней не ходи.
Leha-ha50
Leha-ha50
23 марта в 01:08
Встречают по одежке, а провожают по табло!!!
Сантус
Сантус
23 марта в 00:18
Скажите,а Дзюба может что то сказать что бы это не звучало как пук в лужу?Ну редкостный.....персонаж..
sv_1969
sv_1969
22 марта в 23:43
Тут и сказать то нечего)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
22 марта в 23:37, ред.
Дзюба вне формы сборной России
mihaluch
mihaluch
22 марта в 23:34
Нашему молодцу всё к лицу.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
22 марта в 23:27
У Жиркова она будет от скорости( чё может от скорости? не могу слово подобрать)). У него она столбняком будет висеть).
Futurista
Futurista
22 марта в 23:22
Напомнил Юре, что он старикан уже по футбольным меркам...опять невпопад брякнул...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100