Сборная России представила новую форму

Пресс-служба сборной России в инстаграме опубликовала фотографии новой формы национальной команды. Созданием формы занималась компания Adidas (технический спонсор сборной).
Ранее сборная Аргентины представила новую форму.
Пресс-служба сборной России в инстаграме опубликовала фотографии новой формы национальной команды. Созданием формы занималась компания Adidas (технический спонсор сборной).
Ранее сборная Аргентины представила новую форму.
Глядишь к футболкам из девяностых и игра нашей сборной вернётся к уровню девяностых!))
Глядишь к футболкам из девяностых и игра нашей сборной вернётся к уровню девяностых!))
А ещё наверняка существует контракт, по которому абибас ещё несколько лет может особо не заморачиваться вычурным дизайном.
А ещё наверняка существует контракт, по которому абибас ещё несколько лет может особо не заморачиваться вычурным дизайном.
Всем добра!!!
Всем добра!!!
Это так в общем, к этой форме отношение пока не имеет..........
Это так в общем, к этой форме отношение пока не имеет..........