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Сборная России представила новую форму

22 марта 2021, 22:55

Пресс-служба сборной России в инстаграме опубликовала фотографии новой формы национальной команды. Созданием формы занималась компания Adidas (технический спонсор сборной).

Ранее сборная Аргентины представила новую форму.

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Все комментарии
galem72
galem72
23 марта в 11:33
Как раз под дворовой фут черчеса.
Tommy Lee 2
Tommy Lee 2
23 марта в 10:51
Сколько РФС за платил за "новый" дизайн?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
23 марта в 10:31
Да уж ! Дизайнеры перед нами в большом долгу ! Не форма ,а - детский сад ,штаны на лямках ! Осталось только панамку на голову и на прогулку с воспитательницей !!! ! )))))))
Ironigor
Ironigor ответ Bivaliy67 (раскрыть)
23 марта в 00:22
Что значит госзаказ , а Олимпийская сборная выступает уже который год в Bosco. Это вроде РФС должен подписывать контракт о сотрудничестве с титульным спонсором . И уж если адидас предложит больше тогда, а так выбирает федерация. По моему это так.
bsww
bsww
23 марта в 00:20
А шрифт где. Или опять "2586"?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
23 марта в 00:14, ред.
Многие считают что Nike шьёт не хуже...
stanichnik
stanichnik ответ d_fincher (раскрыть)
23 марта в 00:12
Доброго здоровья, Дмитрий!
Глядишь к футболкам из девяностых и игра нашей сборной вернётся к уровню девяностых!))
Bivaliy67
Bivaliy67 ответ Ironigor (раскрыть)
23 марта в 00:12, ред.
Да потому, что это госзаказ, а значит, тендер. Кто больше откатит, того и "тапки";)
А ещё наверняка существует контракт, по которому абибас ещё несколько лет может особо не заморачиваться вычурным дизайном.
Igo0rek
Igo0rek ответ stanichnik (раскрыть)
22 марта в 23:50
Так оно еще хуже, чем форма
Igo0rek
Igo0rek
22 марта в 23:49
Стабильно слабо...
Ironigor
Ironigor
22 марта в 23:37
Ну,а по мне, на детски садовскую похожа. Лишь бы выигрывали !!! У Хорватов опять будет одна из самых красивых. У нас же есть классная фирма Bosco , они почему у них не заказывают , не понятно?! У них всегда дизайн формы со вкусом бывает сделан и патриотично бы было!!! На мой взгляд.
Всем добра!!!
Futurista
Futurista ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
22 марта в 23:27, ред.
Он думает: Что за синяя полоса на форме и где ромбик?)...
d_fincher
d_fincher
22 марта в 23:24
Почему у нас форма из материала футболки из 90х? Почему такой примитив в дизайне? Почему такой колхозный колхоз, а?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
22 марта в 23:23
Сегодня еще презентовала форму сборная Аргентина, тоже делал "Adidas". Для кого больше старались?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
22 марта в 23:19
Чё то Соболь напрягся так, как будто в петлю попал).
stanichnik
stanichnik
22 марта в 23:17
Важно не форма, а содержание!
Caniggia
Caniggia
22 марта в 23:17
Нормально. На удачном для нас Евро 2008 была похожая. Морда, правда, у Соболева, какая-то потерянная, отрешенная. Видимо, не в восторге от чабанских установок и тренировок.
genirini
genirini
22 марта в 23:16
Без гимна и флага любая форма - обноски с пиндовского плеча.....
Это так в общем, к этой форме отношение пока не имеет..........
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 марта в 23:01
Главное хорошая игра...
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