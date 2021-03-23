Роналду за «Ювентус» забил со штрафного лишь раз. Всего было 72 попытки

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду с момента прихода в клуб сделал 72 попытки забить со штрафного.
Единственный гол со штрафного за это время португалец забил в июле 2020 года в матче 30-го тура Серии А против «Торино» (4:1).
На данный момент Роналду возглавляет гонку бомбардиров в Серии А.
Лишний раз убеждаемся, что Рон не феномен и природный гений, а лишь продукт тренировок.
Лишний раз убеждаемся, что Рон не феномен и природный гений, а лишь продукт тренировок.
да йо-майо... 1/72 - да любой полузащитник выдал бы лучше. да даже Кьелини штуки 3 да забил бы)))
да йо-майо... 1/72 - да любой полузащитник выдал бы лучше. да даже Кьелини штуки 3 да забил бы)))
а человека с яйцами как в реале так и в юве нету, чтобы запретить этому нарцистическому дну пробивать штрафные))
72 попытки 1 гол. Если Щесный будет пробивать штрафные - он забьет больше. Аньелли если сам будет пробивать - забьет больше))) ахахахаха
а человека с яйцами как в реале так и в юве нету, чтобы запретить этому нарцистическому дну пробивать штрафные))
72 попытки 1 гол. Если Щесный будет пробивать штрафные - он забьет больше. Аньелли если сам будет пробивать - забьет больше))) ахахахаха
Тот же Кьеза с десяток бы положил, и набрали бы совсем другое количество очков.
Когда говорим, что он тянет клуб вниз, думают что это хейтерство.
Тот же Кьеза с десяток бы положил, и набрали бы совсем другое количество очков.
Когда говорим, что он тянет клуб вниз, думают что это хейтерство.
В прошлом сезоне он делил это право с Пьяничем и Дибалой.А сейчас нет альтернативы.
В прошлом сезоне он делил это право с Пьяничем и Дибалой.А сейчас нет альтернативы.
У меня например была претензия к Алегри, что бьёт Рон штрафные, но тогда в клубе был Пьянич, один из лучших исполнителей стандартов. Вот у Алегри действительно не было яиц запретить это делать португальцу.
У меня например была претензия к Алегри, что бьёт Рон штрафные, но тогда в клубе был Пьянич, один из лучших исполнителей стандартов. Вот у Алегри действительно не было яиц запретить это делать португальцу.