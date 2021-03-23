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Роналду за «Ювентус» забил со штрафного лишь раз. Всего было 72 попытки

23 марта 2021, 10:39

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду с момента прихода в клуб сделал 72 попытки забить со штрафного.

Единственный гол со штрафного за это время португалец забил в июле 2020 года в матче 30-го тура Серии А против «Торино» (4:1).

На данный момент Роналду возглавляет гонку бомбардиров в Серии А.

Роналду за «Ювентус» забил со штрафного лишь раз. Всего было 72 попытки

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Все комментарии
Arman A.
Arman A.
23 марта в 17:24
Да и раньше у него если залетало, то случайно. Просто больше кривляется задом перед пробитием. А мы все дога-а-адываемся), почему у него зад виляет 😁
Мessi 10
Мessi 10
23 марта в 16:33
Уже много лет как просел этот показатель у Рона. Видимо разучился бить, перестал тренироваться, думая, что он и так совершенен.
Лишний раз убеждаемся, что Рон не феномен и природный гений, а лишь продукт тренировок.
DEIVID_33
DEIVID_33 ответ dzvinka (раскрыть)
23 марта в 14:59
Это всего лишь предположение. Может да, а может и нет.
dzvinka
dzvinka ответ DEIVID_33 (раскрыть)
23 марта в 14:14
да тот же бернардеска из 72 попыток уж точно на 5-к больше положил бы, чем ОДНУ)))
да йо-майо... 1/72 - да любой полузащитник выдал бы лучше. да даже Кьелини штуки 3 да забил бы)))
dzvinka
dzvinka
23 марта в 14:11, ред.
ну ничего удивительного, еще при переходе все неглупые люди говорили, что Ювентусу пора забыть о голах со штрафных, ибо этот п****с теперь будет всирать все стандарты, и ему плевать на команду - он будет продолжать это делать)))
а человека с яйцами как в реале так и в юве нету, чтобы запретить этому нарцистическому дну пробивать штрафные))
72 попытки 1 гол. Если Щесный будет пробивать штрафные - он забьет больше. Аньелли если сам будет пробивать - забьет больше))) ахахахаха
zim289
zim289
23 марта в 14:01
У Ибры лучшая статистика! 1 матч = 1 гол
Oplot
Oplot ответ feris1 (раскрыть)
23 марта в 12:40
Ахаха,ты хочешь сказать что сейчас в Юве нету игрока кто лучше бьет штрафные чем Роналду??😀😀😀Твое предположение подходит только для пенальти
калач
калач
23 марта в 12:40
если не умеешь бить то зачем берешься вобще? Не даешь бить тем кто умеет
sv_1969
sv_1969 ответ Agamaga........ (раскрыть)
23 марта в 12:35
Вы правы!Попробуй отними у него мячик)))
Agamaga........
Agamaga........
23 марта в 12:26
Виноват Пирло, который не меняет исполнителя. А сам он (нарцисс), никогда не позволит пробить другому. Так и будет шагомер стоять в стойке и лупить в молоко.
Тот же Кьеза с десяток бы положил, и набрали бы совсем другое количество очков.
Когда говорим, что он тянет клуб вниз, думают что это хейтерство.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Smoke Buddah (раскрыть)
23 марта в 12:20
Учился нырять в штрафной соперника.
kind pennywise
kind pennywise
23 марта в 12:17
Да и не был он нгикогда великим мастером штрафных
kind pennywise
kind pennywise
23 марта в 12:16
У него вроде за Юве 3-4 мяча со штрафного, но это при стольких попытках все равно мало
Smoke Buddah
Smoke Buddah
23 марта в 12:04
Всегда не мог понять - как можно разучиться бить штрафные? Поставленный удар либо есть либо нет, возраст на это никак не влияет. Почему в Манчестере он их исполнял превосходно, а в Реале и Ювентусе разучился? Мистика
faneng
faneng
23 марта в 11:48
У него техника неправильная, он бьет наклболом.
swed27
swed27
23 марта в 11:24
не густо
Beka_byaka
Beka_byaka
23 марта в 11:22
Даже с точки зрения теории вероятности, 1/72 это очень и очень мало. За 72 попытки, минимум 10 раз должен был класть, даже с закрытыми глазами. Ну не должен футболист такого высокого уровня промазать 71 раза. Получается что на тренирровках совсем не уделяет время этому компоненту.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
23 марта в 11:12
Толку нет, а тянет на себя. Потому Юве в такой оппе и находится...
Ворошиловский Стрелок
Ворошиловский Стрелок
23 марта в 11:12
Как Борода это терпит не пойму.
nikoladolgov
nikoladolgov
23 марта в 11:06
Зато Криска лучше 74т чем Дзюба !
БиллиБоб
БиллиБоб
23 марта в 11:01
В Европе нет исполнителя штрафных хуже, чем Роналдо. Штрафные это не его совершенно, лучше бы не позорился, подходя к мячу в очередной раз.
нечитайло
нечитайло
23 марта в 10:59
Надо поработать над этим приёмом
feris1
feris1
23 марта в 10:56
Мдааа...Рон с возрастом растерял своё мастерство пробития штрафных.
В прошлом сезоне он делил это право с Пьяничем и Дибалой.А сейчас нет альтернативы.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
23 марта в 10:54
стареет Криш
kts99
kts99
23 марта в 10:52
Он далеко не Месси)))
112910415
112910415
23 марта в 10:50
и этот интересный рекорд дорого обошёлся клубу !
Ironigor
Ironigor
23 марта в 10:48
Ай яй яй, Рон , как тебе не стыдно.
Qatar Airways
Qatar Airways
23 марта в 10:48
Давным-давно всем очевидно, что штрафные португалец бьёт плохо. Тренер должен проявить волю и назначить исполнителем штрафных более качественного игрока. Но все тренеры почему-то боятся Роналду об этом сказать. Сам же португалец работает только на себя, ему всё равно на команду, ведь с другим исполнителем штрафных клуб мог бы набрать больше очков. Но зачем ему клуб, если интересна только личная статистика.
DEIVID_33
DEIVID_33
23 марта в 10:47, ред.
А кто из нынешнего состава Юве умеет бить штрафные?

У меня например была претензия к Алегри, что бьёт Рон штрафные, но тогда в клубе был Пьянич, один из лучших исполнителей стандартов. Вот у Алегри действительно не было яиц запретить это делать португальцу.
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