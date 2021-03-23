Роналду за «Ювентус» забил со штрафного лишь раз. Всего было 72 попытки

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23 марта 2021, 10:39

Форвард «Ювентуса» с момента прихода в клуб сделал 72 попытки забить со штрафного.

Единственный гол со штрафного за это время португалец забил в июле 2020 года в матче 30-го тура Серии А против «Торино» (4:1).

На данный момент Роналду возглавляет гонку бомбардиров в Серии А.