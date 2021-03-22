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Месси — лидер среди игроков топ-5 лиг по системе «гол+пас» в 2021 году

22 марта 2021, 07:33
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)1 : 6Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси оформил дубль и ассист в матче Примеры с «Реалом Сосьедад».

Таким образом, аргентинец набрал уже 23 (16+7) очка по системе «гол+пас» в чемпионате в 2021 году. Это лучший показатель всех среди игроков топ-5 лиг Европы.

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Все комментарии
Funny_Smailik
Funny_Smailik
23 марта в 08:11
Под такими новостями хейтеры Месси сливаются. Тут не набалаболишь типа "Месси без хавиньесты ноль без палочки". Факты вещь упрямая. 😀
3ton
3ton
22 марта в 17:47
В том сезоне Месси выдал 20+ передач .
Тянул команду в одиночку
После поражения от ПСЖ в первом матче , команда изменилась.
Команда стала показывать ту игру или похожую , которую ждали болельщики .
Есть проблемные позиции и их надо летом решать .
Но сейчас видно , что команда идёт на поправку и хочет вернутся на вершину Европейского футбола
kts99
kts99
22 марта в 13:09
Он лучший
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Ozabot (раскрыть)
22 марта в 11:18
Нет, тут идёт речь не о сезоне в целом, а о матчах в 2021 году. Тоесть Барселона и Месси первую половину сезона практически провалили, а в 2021 году начали просыпатся.
vday
vday ответ beefs (раскрыть)
22 марта в 11:17
Месси- за 2021 год, Лева и Кейн за сезон (пока).
Ozabot
Ozabot ответ beefs (раскрыть)
22 марта в 09:12
Как я понял, берутся только показатели в течение матча.
Мол, надо забить гол и дать пас в течение одной игры.
Leha-ha50
Leha-ha50
22 марта в 08:46
Надо признать , что Месси с Барселоной ожили. Куману , которого поначалу всерьез никто не воспринимал , удалось создать вполне боеспособный коллектив. Понятно , что до грандов мирового футбола команда еще не дотягивает, но в любом случае прогресс на лицо. Месси и сам стал стабильно забивать , да и передачи раздает. Посмотрим , как пойдут дела дальше и у Месси , и у команды. Пока все складывается вполне неплохо. Поступательное движение вверх есть. Интересно как проявит себя Барселона в летнее ТО ? С приходом Лапорты команда явно взбодрилась ? Ждем продолжения .
Всем здоровья.
sv_1969
sv_1969 ответ Жасур Баратов (раскрыть)
22 марта в 08:42
Канешна карол))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
22 марта в 08:41
Общество карликов снова нашли рекорд для гнома, чтобы лишний раз напомнить о нём.
beefs
beefs
22 марта в 08:18
а как же Левандовский с Кейтом...
SHMEL258
SHMEL258
22 марта в 08:03
Создаётся впечатление, что у Месси каждый день новый рекорд.
Вoлхв
Вoлхв
22 марта в 07:39
Ну вот, а то его уже списывать со счетов стали...
Жасур Баратов
Жасур Баратов
22 марта в 07:35
Карол футболу!
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