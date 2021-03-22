Месси — лидер среди игроков топ-5 лиг по системе «гол+пас» в 2021 году

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22 марта 2021, 07:33

Нападающий «Барселоны» оформил дубль и ассист в матче Примеры с «Реалом Сосьедад».

Таким образом, аргентинец набрал уже 23 (16+7) очка по системе «гол+пас» в чемпионате в 2021 году. Это лучший показатель всех среди игроков топ-5 лиг Европы.