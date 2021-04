Месси — лидер среди игроков топ-5 лиг по системе «гол+пас» в 2021 году

Нападающий «Барселоны» оформил дубль и ассист в матче Примеры с «Реалом Сосьедад».

Таким образом, аргентинец набрал уже 23 (16+7) очка по системе «гол+пас» в чемпионате в 2021 году. Это лучший показатель всех среди игроков топ-5 лиг Европы.

23 — @FCBarcelona's Lionel Messi 🇦🇷 has been involved in more goals than any other player in the top five European leagues in 2021 (23 — 16 goals and 7 assists). Gold. pic.twitter.com/QkDPkDZjoo