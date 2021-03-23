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Форвард «Атлетико» Дембеле потерял сознание во время тренировки

23 марта 2021, 22:57

Сегодня, 23 марта, во время тренировки мадридского «Атлетико» произошёл инцидент с участием нападающего команды Муссы Дембеле.

24-летний французский форвард потерял сознание во время одного из упражнений, сообщает AS.

Игроку была оказана медицинская помощь, сейчас его здоровью ничего не угрожает. Врачи установили, что причиной потери сознания стало резкое падение артериального давления. С сегодняшнего дня врачи будут пристально следить за здоровьем Дембеле.

Форвард «Атлетико» Дембеле потерял сознание во время тренировки

Напомним, что Дембеле выступает за мадридский клуб на правах аренды из «Лиона».

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
24 марта в 07:50
Это все медицина.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 марта в 05:35
Бывает такое, здоровья негру.
ОПС
ОПС
24 марта в 04:53
Со здоровьем шутить нельзя.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 марта в 00:16
Такое часто случается со спортсменами!
Futurista
Futurista
24 марта в 00:11
Дембеле пора на дембель...с такими вещами не шутят...
goalaktika
goalaktika
23 марта в 23:48
Здоровья Дембеле
SAFqwer
SAFqwer
23 марта в 23:08
Симеоне загонял парня, зверюга! Наших бы ему на месяцок-другой, чтоб прочувстовали...
Leha-ha50
Leha-ha50
23 марта в 23:01
Парню здоровья, скорейшего выздоровления.
Q-J-G
Q-J-G
23 марта в 23:00
Да, тяжёлый случай...
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