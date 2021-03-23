Форвард «Атлетико» Дембеле потерял сознание во время тренировки

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23 марта 2021, 22:57

Сегодня, 23 марта, во время тренировки мадридского «Атлетико» произошёл инцидент с участием нападающего команды .

24-летний французский форвард потерял сознание во время одного из упражнений, сообщает AS.

Игроку была оказана медицинская помощь, сейчас его здоровью ничего не угрожает. Врачи установили, что причиной потери сознания стало резкое падение артериального давления. С сегодняшнего дня врачи будут пристально следить за здоровьем Дембеле.

Напомним, что Дембеле выступает за мадридский клуб на правах аренды из «Лиона».