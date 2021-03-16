Хадсон-Одои попал в неприятную ситуацию из-за прошлогоднего ДТП

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сегодня, 08:26

В августе прошлого года футболист «Челси» на своём Lamborghini врезался в десятилетний Renault. Пострадавший водитель заявил, что игрок и друзья форварда снимали его на телефон и насмехались над тем, что он ездит на «таком старом автомобиле». Якобы Хадсон-Одои не предъявил никаких документов и скрылся с места происшествия.

Потерпевший подал заявление в полицию, однако игроку «Челси» ничего не угрожает, поскольку за рулём, вероятно, был его брат.

В прошлом году подозревался в изнасиловании.