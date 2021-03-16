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Хадсон-Одои попал в неприятную ситуацию из-за прошлогоднего ДТП

сегодня, 08:26

В августе прошлого года футболист «Челси» Каллум Хадсон-Одои на своём Lamborghini врезался в десятилетний Renault. Пострадавший водитель заявил, что игрок и друзья форварда снимали его на телефон и насмехались над тем, что он ездит на «таком старом автомобиле». Якобы Хадсон-Одои не предъявил никаких документов и скрылся с места происшествия.

Потерпевший подал заявление в полицию, однако игроку «Челси» ничего не угрожает, поскольку за рулём, вероятно, был его брат.

В прошлом году Хадсон-Одои подозревался в изнасиловании.

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ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:02
Рано или поздно он сядет.
beefs
beefs
сегодня в 08:43
и там есть Кокоши...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:42
Долго размышлял терпила.. Видать, такой же старенький, как и его авто.
А футболёра стоило бы охолонить, не все могут заработать на Ламборджини...
Djebrael
Djebrael
сегодня в 08:35
Все вернется сторицей...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:29
Зло будет наказано!😜
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