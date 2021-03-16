ГлавнаяНовости

Умер отец Леонида Федуна

сегодня, 12:18

Отец председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна народный врач СССР Арнольд Федун умер в возрасте 92 лет, об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Мы выражаем искренние соболезнования Леониду Арнольдовичу и Андрею Арнольдовичу, а также всем близким Арнольда Антоновича Федуна.

Все новости
СлухиХадсон-Одои попал в неприятную ситуацию из-за прошлогоднего ДТП
Сегодня, 08:26 Комментарии5
В «Чертаново» высказались по поводу избиения игрока «Локомотива»
14 марта Комментарии15
СлухиФутболисты «Чертаново» избили игрока «Локомотива» после матча ЮФЛ
13 марта Комментарии26
В Колумбии на ведущего ESPN упал экран во время прямого эфира
11 марта ВидеоКомментарии4
Фанат ПСЖ мешал спать футболистам «Барселоны» перед матчем в ЛЧ
11 марта Комментарии14
Вилков: «Болельщики „Спартака“ хотели выкинуть меня из самолёта»
10 марта Комментарии22
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 
Rambler's Top100