Умер отец Леонида Федуна

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сегодня, 12:18

Отец председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна народный врач СССР Арнольд Федун умер в возрасте 92 лет, об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Мы выражаем искренние соболезнования Леониду Арнольдовичу и Андрею Арнольдовичу, а также всем близким Арнольда Антоновича Федуна.