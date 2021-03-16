Умер отец Леонида Федуна

Отец председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна народный врач СССР Арнольд Федун умер в возрасте 92 лет, об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
Мы выражаем искренние соболезнования Леониду Арнольдовичу и Андрею Арнольдовичу, а также всем близким Арнольда Антоновича Федуна.
Умер Арнольд Федун— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) March 16, 2021
Сегодня на 93-м году жизни скончался Арнольд Антонович Федун – народный врач СССР и отец председателя совета директоров «Спартака» Леонида Арнольдовича Федуна.
Выражаем искренние соболезнования всем близким Арнольда Антоновича Федуна. pic.twitter.com/NW93BptqKP