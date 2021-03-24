Жена Карпина — о будущем мужа: «Насколько я знаю, он хочет на пенсию»

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» , высказалась о будущих планах мужа.

Хочу ли, чтобы он тренировал сборную? Для меня главное, чтобы Валерий был в гармонии с самим собой и чтобы он был удовлетворен своей работой. Всегда поддерживаю любое его решение.

Возвращение на ТВ? Как решит, так и будет. Но, насколько я знаю, он хочет на пенсию.