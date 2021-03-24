Жена Карпина — о будущем мужа: «Насколько я знаю, он хочет на пенсию»

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, высказалась о будущих планах мужа.
Хочу ли, чтобы он тренировал сборную? Для меня главное, чтобы Валерий был в гармонии с самим собой и чтобы он был удовлетворен своей работой. Всегда поддерживаю любое его решение.
Возвращение на ТВ? Как решит, так и будет. Но, насколько я знаю, он хочет на пенсию.
Ранее Карпин заявлял, что может закончить тренерскую карьеру в 2024 году.
хотя кое-чем разочарован, конечно ...
хотя кое-чем разочарован, конечно ...
(Фильм "Белое солнце пустыни", подробности)
(Фильм "Белое солнце пустыни", подробности)
Но вопрос, в каком возрасте и после каких успехов в тренерской карьере...
Хочется, чтобы такой тренер, как Валерий Карпин, не ушёл на пенсию до того времени, пока он не будет главным тренером сборной России и не добьётся со сборной определённых успехов. Скажем так, не добьётся максимальных успехов со сборной России, которых возможно добиться со сборной России - на данном этапе...
Но вопрос, в каком возрасте и после каких успехов в тренерской карьере...
Хочется, чтобы такой тренер, как Валерий Карпин, не ушёл на пенсию до того времени, пока он не будет главным тренером сборной России и не добьётся со сборной определённых успехов. Скажем так, не добьётся максимальных успехов со сборной России, которых возможно добиться со сборной России - на данном этапе...
Успехов ему на этом поприще.
Успехов ему на этом поприще.