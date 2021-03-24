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Жена Карпина — о будущем мужа: «Насколько я знаю, он хочет на пенсию»

24 марта 2021, 10:11

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, высказалась о будущих планах мужа.

Хочу ли, чтобы он тренировал сборную? Для меня главное, чтобы Валерий был в гармонии с самим собой и чтобы он был удовлетворен своей работой. Всегда поддерживаю любое его решение.

Возвращение на ТВ? Как решит, так и будет. Но, насколько я знаю, он хочет на пенсию.

Ранее Карпин заявлял, что может закончить тренерскую карьеру в 2024 году.

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ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
24 марта в 20:48, ред.
Судя по инстаграмм Дарьи,Валере работать до гробовой доски))))
Сп62
Сп62
24 марта в 17:41
К 24 году Путин отменит все пенсии. Так что жена пусть не мечтает о даче, огородике, клумбе.
alexamit
alexamit
24 марта в 16:24
Всё правильно-нервные клетки не восстанавливаются!Если продолжать-то не в нашем продажном футболе!
112910415
112910415
24 марта в 13:45
рано ему на пенсию !
хотя кое-чем разочарован, конечно ...
Dima salev
Dima salev
24 марта в 12:35
А что Карпин заработал бабло достаточно можно и в пенсию. Зачем ему тренерский карьера
Мessi 10
Мessi 10
24 марта в 12:25
В его годы многие только начинают тренерскую карьеру. Рановато он решил со всем закончить.
SAFqwer
SAFqwer
24 марта в 12:10
Ещё бы он не хотел на пенсию!!! Ему ведь как "сбитому лётчику" хорошие надбавки полагаются. Пенсионная реформа к Валерию неприменима....
Шуnя771
Шуnя771
24 марта в 11:54, ред.
"... Хорошая жена, хороший дом — что еще надо человеку, чтобы встретить старость?!"

(Фильм "Белое солнце пустыни", подробности)
Leha-ha50
Leha-ha50
24 марта в 11:25
Валера на пенсии долго не протянет, тоска заест.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ plusnindimon (раскрыть)
24 марта в 11:16
По горячей сетке!) Футбол это нервы!
старина
старина
24 марта в 11:11
Я скорее поверю,что Валера возглавит Пенсионный фонд,чем он сам уйдет на пенсию
plusnindimon
plusnindimon
24 марта в 11:10
Ему 52 года какая пенсия, неужели перетрудился.
nikoladolgov
nikoladolgov
24 марта в 11:06
Нет страшнее ничего чем спать с бабушкой!
Q-J-G
Q-J-G
24 марта в 11:05
Уход на пенсию, от этого никуда не деться...Это-неизбежность...

Но вопрос, в каком возрасте и после каких успехов в тренерской карьере...
Хочется, чтобы такой тренер, как Валерий Карпин, не ушёл на пенсию до того времени, пока он не будет главным тренером сборной России и не добьётся со сборной определённых успехов. Скажем так, не добьётся максимальных успехов со сборной России, которых возможно добиться со сборной России - на данном этапе...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
24 марта в 10:56
С импульсивностью Валеры и спокойная пенсия...??? Это не для Карпина. Ему еще долго и долго Тренерить.
Успехов ему на этом поприще.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
24 марта в 10:49, ред.
В 65...хотя к тому времени уже наверное будет в 75 счастливое расставание со славным трудом, о котором потом и не вспомнят. Но я думаю, у валеры хватит и на детей и внуков на пенсии.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
24 марта в 10:38
Свято место пусто не бывает.
1bear
1bear
24 марта в 10:25
ещё немного нужно заработать на безбедную пенсию,да хотя бы в сборной вместо усабря (после провала на Евро)
Трезвый повар
Трезвый повар
24 марта в 10:21
У Валерия Георгиевича 5 детей. Ему надо содержать большую семью. Так что от его желания ничего не зависит)) Будет ещё долго работать. Рано ему ещё на покой
Caniggia
Caniggia
24 марта в 10:15
Пенсия и Карпин? Как-то в голове не укладывается!
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