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Василий Березуцкий решил уйти из ЦСКА

22 марта 2021, 14:05

Тренер и заместитель генерального директора ЦСКА Василий Березуцкий уйдет из клуба по собственному желанию.

Причина — специалист не согласен с видением руководства на развитие клуба. Ранее сообщалось, что завтра главным тренером ЦСКА должен стать хорватский специалист Ивица Олич.

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Байкал-38
Байкал-38
22 марта в 17:03
Даже у Васи сдают нервы....
ЮЗИК
ЮЗИК
22 марта в 16:05
Олич со своими прейдет
oFANATo
oFANATo
22 марта в 16:02
Рубрика «Слухам вопреки». Василий и Алексей Березуцкие, Александр Ермакович и остальные члены тренерского штаба продолжат свою работу в ЦСКА!
Союзник противников
Союзник противников
22 марта в 15:48
Обиделся-долго заметали следы,намекая,что он будет замещать до лета Ханчарэнку,и кинули.Видимо,ещё и "манекены",возглавляемые убогим Орешкиным и примкнувшим к нему Кудрявым,опять победили...Тогда увидим ЦСКА в виде большой прачечной банковского сектора,и для этого основания есть,потому что не слышно про успехи Гинера в обратном выкупе акций клуба.Вполне возможно,что ему сразу по рукам ударили.
Caniggia
Caniggia
22 марта в 15:44
Оба древесных брата остаются в ЦСКА!
asraeil
asraeil
22 марта в 15:13
Ну Вася....ну ты даешь.....многое тоже ничего не видят и совсем ничего не понимают....
доктоР7
доктоР7
22 марта в 15:10
Судя по всему, Орешкин "включил режим менеджера"; в футболе не разбирается от слова совсем. Гинер такой ерундой бы точно заниматься не стал бы (менять ГТ за 7 туров до окончания чемпионата, находясь при этом в 4-х очках от лигочемпионского места). Олич - без опыта работы главным тренером. Как бы не превратиться нам во "второй Спартак" по тупым, глупым, необоснованным на здравом смысле , юродивым, самонадеянным менеджерским решениям.
КЭТиК
КЭТиК
22 марта в 15:03
Лучше работы ему вряд ли сразу найти.
Caniggia
Caniggia
22 марта в 15:01
Обиделся деревянный, как пить дать, обиделся, что не его, а хорвата ставят главным.
Ген Геныч
Ген Геныч
22 марта в 14:48
Да вы шутите что ли или реально не понимаете?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Гинер уже ни хозяин клуба,так что уже не будет тихого и уютного клуба,а будет обычное а ля Динамо !!!!!!!!!!!!!!!Гинер-это примерно как Карпин при Федуне был ,когда не был тренером!!!!!!!!!!!!!Его уволить могут на раз!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Так что теперь решает Орешкин а не Гинер и уже почти полгода это делает!!!!!!!!!!!!!!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
22 марта в 14:37
Не видение развития клуба, а Василий рассчитывал на пост главного тренера в случае отставки Ганчаренко. А здесь Олича не имеющего тренерского опыта в качестве главного, но работающего в очень хорошей команде - сборной Хорватии, призвали. Скорее всего Василий выражает недовольство не видением развития, а конкретным решением руководства клуба. Хотя в принципе, если обобщенно можно назвать и политикой и видением развития, да как угодно.
Ironigor
Ironigor
22 марта в 14:36
Не бывает в жизни как и в футболе, постоянно всё гладко и хорошо!!! Человек всегда хочет для себя искать чего-то большего и лучшего!!! Тоже самое сейчас происходит в ЦСКА. Кто-то обязательно должен уйти, кто-то новый со своим видением развития прийти. Это жизненный цикл , вот и всё. А будет ли он удачным или нет, покажет только время Естественно, Кому-то это будет нравится, Кому-то нет. Для всех мил не будешь, да и не к чему. Самое главное, - Цель !!! Желаю чтоб всё сложилось УДАЧНО !!! ВСЕМ ДОБРА !!!
Мысыктар
Мысыктар
22 марта в 14:26
конечно дурдом, какой из Олича тренер.орешкины зарешкины хотят все развалить к чему прикасаются (
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
22 марта в 14:20, ред.
Как - то не похоже это на ЦСКА. Обычно там всё по-семейному как-то, а сейчас это прямо Спартак какой-то!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
22 марта в 14:19
Ничего страшного...
Всё равно же когда то господин Орешкин закончит опыты и эксперименты с непонятными всем назначениями - и наступит время В.Березуцкого...
Удаче Василию на время его отсутствия в ЦСКА !!!!
Надеюсь оно продлится не долго....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
22 марта в 14:18
Вася резонно посчитал, что Олич нисколько не лучше его и в этом я с ним согласен. Дворцовый переворот?
makkie
makkie
22 марта в 14:16
Круговорот Легенд в цска.
Одни приходят (Олич), другие уходят (Березуцкий, Ганчаренко).

Онопко и Овчинников - беспартийные, получается )))
pomor45
pomor45
22 марта в 14:13
Уже сор из избы полез.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 марта в 14:07
Я так и знал,начинаются разногласия
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