Василий Березуцкий решил уйти из ЦСКА

Тренер и заместитель генерального директора ЦСКА Василий Березуцкий уйдет из клуба по собственному желанию.
Причина — специалист не согласен с видением руководства на развитие клуба. Ранее сообщалось, что завтра главным тренером ЦСКА должен стать хорватский специалист Ивица Олич.
Всё равно же когда то господин Орешкин закончит опыты и эксперименты с непонятными всем назначениями - и наступит время В.Березуцкого...
Удаче Василию на время его отсутствия в ЦСКА !!!!
Надеюсь оно продлится не долго....
Всё равно же когда то господин Орешкин закончит опыты и эксперименты с непонятными всем назначениями - и наступит время В.Березуцкого...
Удаче Василию на время его отсутствия в ЦСКА !!!!
Надеюсь оно продлится не долго....
Одни приходят (Олич), другие уходят (Березуцкий, Ганчаренко).
Онопко и Овчинников - беспартийные, получается )))
Одни приходят (Олич), другие уходят (Березуцкий, Ганчаренко).
Онопко и Овчинников - беспартийные, получается )))