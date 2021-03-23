Футболисты уговаривают Тедеско остаться. Доменико — лучший вариант для «Спартака»

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вчера, 13:01

При немце на уровне и «физика», и «химия».

Решение Тедеско уйти не разрушило «Спартак»

Александр Соболев в свежем интервью ответил на вопрос, хочет ли он лично, чтобы Тедеско остался на тренерском мостике:

Конечно, хочется! Да ему все постоянно говорят: «Оставайтесь!» Но вроде он уже точно решил и сказал. Посмотрим... Доменико ведь видит, что мы выкладываемся. Своей игрой показываем ему: мы правда хотим, чтобы он остался.

Это очень показательный момент: футболисты находят для себя дополнительную мотивацию в том, чтобы своей игрой и максимальной самоотдачей убедить тренера продолжить свою работу со «Спартаком». О многом говорит, не так ли? Думаю, после таких слов Соболева, выражающих командное мнение, а также после серии побед, вернувшей «Спартак» на второе место в таблице РПЛ , отпадает вопрос о правильности решения клубного руководства, которое решило доверять Тедеско даже после того, как он сообщил о своем уходе.

«Красно-белым» никто не гарантирует высокое место по итогам чемпионата, они могут смазать концовку сезона и рухнуть в середину таблицы, но теперь мы понимаем: если это случится, то не из-за «чемоданного настроения» тренера или демотивации футболистов, а по каким-то другим причинам. Между прочим, тот же Соболев встал на сторону Тедеско, когда было высказано предположение о том, что ему не стоило объявлять об уходе за полгода до истечения контракта:

Он сказал нам это, чтобы быть перед всеми честным, никого не обманывать. Не могу говорить за других, но я больше всего уважаю Тедеско за честность. Еще — за хорошие тренировки. За эмоции. Он всегда с командой, всегда за нас. Это и на бровке видно. Заведенный, прыгает, кричит…

Тедеско может передумать, и это не станет нарушением моральных принципов

Если Тедеско поменяет свое решение, найдутся уникумы, которые предъявят тренеру за «балабольство» — мол, мужик сказал и не сделал, ха-ха! Нужно быть аквариумной рыбкой, чтобы не видеть разницу между «обещал сделать — не сделал» и «отказался — и все-таки сделал». Представьте, что друзья зовут вас поиграть в футбол, а вы отказываетесь, ссылаясь на боль в колене. Через пару часов, когда они уже пинают мяч под вашими окнами, нога как будто не болит и вы решаете присоединиться к ним. Назовут ли вас после этого балаболом? Откажутся ли жать руку и принять в игру? Никак нет, они будут рады, что вы преодолели обстоятельства и присоединились к ним.

Меняя ответ с позитивного на негативный, вы можете подвести людей: например, Тедеско пообещал бы подписать новый контракт в конце сезона, а в мае дал бы заднюю, рассказав о том, как скучает по семье. Подвел бы «Спартак», у которого остались бы на поиски нового тренера недели вместо полугода, которые дал Доменико. Но в обратном направлении — когда ответ меняется с негативного на позитивный, это не работает. Тедеско может сообщить Федуну о своем желании остаться, и тогда получит новый контракт. А может услышать в ответ: «Извини, уже поздно. Мы подписали другого тренера». Передумав, Тедеско точно не усложнит жизнь «Спартаку», а напротив — добавит новую опцию (избавит всех от головной боли).

Решение Тедеско остаться сделает «Спартак» сильнее

Как уже сказано выше, ни заявление Тедеско об уходе по окончании сезона, ни решение руководства дать тренеру доработать контракт до конца, не разрушили «Спартак»: Доменико продолжает профессионально выполнять свои обязанности, а футболисты смогли конвертировать в дополнительную мотивацию надежду, что тренера можно переубедить хорошими результатами и страстью. Сам Тедеско о своем уходе в категоричной форме больше не говорит:

Мы сегодня выиграли с крупным счетом у «Урала», мне нравится быть здесь, давайте наслаждаться сегодняшним моментом.

И правильно делает. Заявление сделано в декабре, на него всегда можно сослаться, но сейчас Тедеско понимает, что команда черпает вдохновение, в том числе из веры в то, что его можно переубедить. Зачем подрезать парням крылья твердым подтверждением своих намерений? При этом причины остаться у Тедеско действительно могут появиться: наверняка он ценит коллектив, который к нему так относится, а еще в следующем сезоне у «Спартака» может быть Лига чемпионов.

В Германии Доменико в лучшем случае получит команду из нижней части таблицы Бундеслиги, а то и вовсе отправится во вторую лигу поднимать «Шальке». Интересная задача, конечно, кто же спорит. Но в Москве могут быть еврокубки, здесь у Тедеско отличные и уже проверенные всей этой историей с заявлением об уходе отношения с клубными боссами и футболистами. Молодая и злая команда, которая с приходом Квинси Промеса может выйти на новый уровень.

Тедеско управляет «Спартаком», полтора года работы не прошли даром. Яркий пример предъявил тот же Соболев, разоткровенничавшийся в своем интервью. После неудачных весенних матчей с «Динамо» и «Рубином» в «Спартаке» состоялся разговор, во время которого футболисты и тренерский штаб договорились, если называть вещи своими именами, о смене игрового стиля:

Пришли к единому мнению о том, как нам надо играть. Тедеско предложил, коллектив принял.

Премьера нового «Спартака» состоялась в матче с «Краснодаром» (6:1), потом были победы над «Динамо» (2:1) и «Уралом» (5:1). Более осторожный подход со ставкой на контратаки сменился высоким и агрессивным прессингом, который моментально принес свои плоды. Тот факт, что команда буквально по щелчку пальцев сумела перестроиться, сделав осознанный выбор в пользу новой концепции, говорит об управляемости, которая недостижима без предварительной подготовки — четкого понимания своих маневров футболистами, сыгранности.

Рождение этого нового «Спартака» может стать поворотным моментом и для футболистов, которые, наконец, почувствовали уверенность в своих силах, поймали кураж, и для главного тренера, заинтригованного спортивными перспективами своей команды. Семья — это святое, и она настояла на возвращении Доменико в Германию, но мнение близких Тедеско может поменяться, если расставание со «Спартаком» причинит боль лично ему.