ГлавнаяБлогиТренерская доля

Футболисты уговаривают Тедеско остаться. Доменико — лучший вариант для «Спартака»

вчера, 13:01
00:00 / 00:00

При немце на уровне и «физика», и «химия».

Решение Тедеско уйти не разрушило «Спартак»

Александр Соболев в свежем интервью ответил на вопрос, хочет ли он лично, чтобы Тедеско остался на тренерском мостике:

Конечно, хочется! Да ему все постоянно говорят: «Оставайтесь!» Но вроде он уже точно решил и сказал. Посмотрим... Доменико ведь видит, что мы выкладываемся. Своей игрой показываем ему: мы правда хотим, чтобы он остался.

Это очень показательный момент: футболисты находят для себя дополнительную мотивацию в том, чтобы своей игрой и максимальной самоотдачей убедить тренера продолжить свою работу со «Спартаком». О многом говорит, не так ли? Думаю, после таких слов Соболева, выражающих командное мнение, а также после серии побед, вернувшей «Спартак» на второе место в таблице РПЛ, отпадает вопрос о правильности решения клубного руководства, которое решило доверять Тедеско даже после того, как он сообщил о своем уходе.

«Красно-белым» никто не гарантирует высокое место по итогам чемпионата, они могут смазать концовку сезона и рухнуть в середину таблицы, но теперь мы понимаем: если это случится, то не из-за «чемоданного настроения» тренера или демотивации футболистов, а по каким-то другим причинам. Между прочим, тот же Соболев встал на сторону Тедеско, когда было высказано предположение о том, что ему не стоило объявлять об уходе за полгода до истечения контракта:

Он сказал нам это, чтобы быть перед всеми честным, никого не обманывать. Не могу говорить за других, но я больше всего уважаю Тедеско за честность. Еще — за хорошие тренировки. За эмоции. Он всегда с командой, всегда за нас. Это и на бровке видно. Заведенный, прыгает, кричит…

Тедеско может передумать, и это не станет нарушением моральных принципов

Если Тедеско поменяет свое решение, найдутся уникумы, которые предъявят тренеру за «балабольство» — мол, мужик сказал и не сделал, ха-ха! Нужно быть аквариумной рыбкой, чтобы не видеть разницу между «обещал сделать — не сделал» и «отказался — и все-таки сделал». Представьте, что друзья зовут вас поиграть в футбол, а вы отказываетесь, ссылаясь на боль в колене. Через пару часов, когда они уже пинают мяч под вашими окнами, нога как будто не болит и вы решаете присоединиться к ним. Назовут ли вас после этого балаболом? Откажутся ли жать руку и принять в игру? Никак нет, они будут рады, что вы преодолели обстоятельства и присоединились к ним.

Меняя ответ с позитивного на негативный, вы можете подвести людей: например, Тедеско пообещал бы подписать новый контракт в конце сезона, а в мае дал бы заднюю, рассказав о том, как скучает по семье. Подвел бы «Спартак», у которого остались бы на поиски нового тренера недели вместо полугода, которые дал Доменико. Но в обратном направлении — когда ответ меняется с негативного на позитивный, это не работает. Тедеско может сообщить Федуну о своем желании остаться, и тогда получит новый контракт. А может услышать в ответ: «Извини, уже поздно. Мы подписали другого тренера». Передумав, Тедеско точно не усложнит жизнь «Спартаку», а напротив — добавит новую опцию (избавит всех от головной боли).

Решение Тедеско остаться сделает «Спартак» сильнее

Как уже сказано выше, ни заявление Тедеско об уходе по окончании сезона, ни решение руководства дать тренеру доработать контракт до конца, не разрушили «Спартак»: Доменико продолжает профессионально выполнять свои обязанности, а футболисты смогли конвертировать в дополнительную мотивацию надежду, что тренера можно переубедить хорошими результатами и страстью. Сам Тедеско о своем уходе в категоричной форме больше не говорит:

Мы сегодня выиграли с крупным счетом у «Урала», мне нравится быть здесь, давайте наслаждаться сегодняшним моментом.

И правильно делает. Заявление сделано в декабре, на него всегда можно сослаться, но сейчас Тедеско понимает, что команда черпает вдохновение, в том числе из веры в то, что его можно переубедить. Зачем подрезать парням крылья твердым подтверждением своих намерений? При этом причины остаться у Тедеско действительно могут появиться: наверняка он ценит коллектив, который к нему так относится, а еще в следующем сезоне у «Спартака» может быть Лига чемпионов.

В Германии Доменико в лучшем случае получит команду из нижней части таблицы Бундеслиги, а то и вовсе отправится во вторую лигу поднимать «Шальке». Интересная задача, конечно, кто же спорит. Но в Москве могут быть еврокубки, здесь у Тедеско отличные и уже проверенные всей этой историей с заявлением об уходе отношения с клубными боссами и футболистами. Молодая и злая команда, которая с приходом Квинси Промеса может выйти на новый уровень.

Тедеско управляет «Спартаком», полтора года работы не прошли даром. Яркий пример предъявил тот же Соболев, разоткровенничавшийся в своем интервью. После неудачных весенних матчей с «Динамо» и «Рубином» в «Спартаке» состоялся разговор, во время которого футболисты и тренерский штаб договорились, если называть вещи своими именами, о смене игрового стиля:

Пришли к единому мнению о том, как нам надо играть. Тедеско предложил, коллектив принял.

Премьера нового «Спартака» состоялась в матче с «Краснодаром» (6:1), потом были победы над «Динамо» (2:1) и «Уралом» (5:1). Более осторожный подход со ставкой на контратаки сменился высоким и агрессивным прессингом, который моментально принес свои плоды. Тот факт, что команда буквально по щелчку пальцев сумела перестроиться, сделав осознанный выбор в пользу новой концепции, говорит об управляемости, которая недостижима без предварительной подготовки — четкого понимания своих маневров футболистами, сыгранности.

Рождение этого нового «Спартака» может стать поворотным моментом и для футболистов, которые, наконец, почувствовали уверенность в своих силах, поймали кураж, и для главного тренера, заинтригованного спортивными перспективами своей команды. Семья — это святое, и она настояла на возвращении Доменико в Германию, но мнение близких Тедеско может поменяться, если расставание со «Спартаком» причинит боль лично ему.

Жена Карпина — о будущем мужа: «Насколько я знаю, он хочет на пенсию»
Сегодня, 10:11 Комментарии1
Агент Сафонов: «Мне сказали, что Бородюк будет главным тренером „Торпедо“»
22 марта Комментарии2
ОфициальноБерезуцкие и Ермакович останутся в ЦСКА
22 марта Комментарии27
СлухиВасилий Березуцкий решил уйти из ЦСКА
22 марта Комментарии19
СлухиЗавтра Олич будет представлен игрокам ЦСКА в качестве главного тренера
22 марта Комментарии11
Слухи«Торпедо» решило уволить Игнашевича
22 марта Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Бен Зопилой
Бен Зопилой
вчера в 20:35
"Изумруды и ФК Рубины рассыпаются дождём!"
Это точно Заремба солирует! Разместите этот клип :)
Бен Зопилой
Бен Зопилой
вчера в 20:29
"Если хочешь быть богатым,
Если хочешь быть счастливым -
Оставайся, мальчик, с нами -
Будешь нашим королем!"
Кто имеет доступ к размещению видео -
прошу, запостите этот бессмертный советский клип!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Некакойшенко (раскрыть)
вчера в 19:16
    Рыжая Борода
    Рыжая Борода
    вчера в 19:06
    если станут чемпионами, то ясень пень, останется...а информаторы сольют в инет, что это изначально был хитрый план )
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 18:41
    Возможно будет уговорить если спартак попадет в ЛЧ......тогда может и согласится.
    Но это не точно...)))
    112910415
    112910415
    вчера в 17:34
    пусть будет так, как будет !
    Djebrael
    Djebrael ответ Некакойшенко (раскрыть)
    вчера в 16:26, ред.
    Добра Вам, уважаемый! .... просьба, когда в следующий раз будете писать "эти байкалы и ангелы писали", то будьте добры, потрудитесь хотя бы узнать, когда и кто на этом сайте появился...и кто был и писал на этом сайте во времена Карреры.... а то как то не солидно ...такой "старожил сайта", а так не владеет информацией....
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    вчера в 16:03
      Анд-м
      Анд-м
      вчера в 15:43
      Уходя уходи. А то начинаю опять за старое, пару матчей выиграли,и все вдруг наладилось и теперь точно чемпионы))
      ViktorVolchok07
      ViktorVolchok07
      вчера в 15:36
      Безусловно у Тедеско было слишком мало времени осознать что такое Спартак,в период становления команды,смены игроков во всех амплуа.И,тем немение уже сегодня видны результаты,видна игра,желание игроков,эмоции,доверие болельщиков.Ему одному принимать решение...он молод,перспективен,может у него другие взгляды,задумки.
      Байкал-38.
      Байкал-38.
      вчера в 15:01
      Федун слово дал, Федун слово забрал, Тедеско слово дал, Тедеско.... Вот и посмотрим Доменико "мужик" как Леонид или настоящий Мужик с большой буквы.
      -ZIBOROCK-
      -ZIBOROCK- ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
      вчера в 14:44
      Даже и не сомневаемся!)
      Ravshan878
      Ravshan878
      вчера в 14:08
      Если немец остается классно.Это будет Okay.👍. Спартак рождается заново.Ребята находить общий язык с тренером и между собой.Я буду за если Тедеско не куда не уедет из Moscow.)
      Чинг - чинг- чингиз- хан.🎶🎸🎤.
      Moscow-Moscow-Gut- Moscow.👍)
      Djebrael
      Djebrael
      вчера в 14:04
      Спасибо за статью... ну что, в последнее время СМИ наполняется всевозможными слухами о смене главного тренера Спартака и даже именами возможных кандидатов на эту роль.... вообще то до сих пор непонятно уходит или ... на мой взгляд, Тедеско сломался.... человек деморализован тем бардаком, что творится в клубе и полным беззаконием в РПЛ..... да, мне не нравится поведение Тедеско на бровке.... и вот неожиданность! я не судья, а обычный зритель, и меня просто раздражает истеричное скакание по бровке с последующими "шелестящими" жестами.... и будь я не зрителем, а арбитром, Тедеско точно так же получал бы ЖК теперь уже от меня.... а в общем, Тедеско в любом случае хочется пожелать всего самого наилучшего.... как бы то ни было, при нем Спартак в целом очень неплохо смотрелся (имхо, это особенно видно по Зобнину), да и в принципе мне всегда хочется желать людям только хорошего.... к тому же жить и работать в чужой стране всегда непросто.....
      leopit
      leopit
      вчера в 13:41
      В театр "РОМЭН" на роль примы...Там ему самое место!
      ФК Зенит всея Руси
      ФК Зенит всея Руси
      вчера в 13:15
      – Ах!.. Я ухожу, ухожу! Не задерживайте меня!..
      – Нет, нет! Не уходи, останься! Просим, просим! Господа, поаплодируем, пусть дальше радует нас ужимками, прыжками, недисциплинированностью и скандалами, дисквалификациями и жалобами!
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 13:07
      Надо напомнить, что следующий сезон юбилейный. Золото обеспечено...
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100