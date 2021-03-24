Вентура: «В данный момент „Интер“ — главный фаворит Серии А»

Итальянский тренер назвал «Интер» главным претендентом на Скудетто в этом сезоне.

Выиграет ли «Интер» Скудетто? Да. Раньше их называли фаворитами, потому что они не участвовали в еврокубках.

Теперь никто больше не может им навязать борьбу. В этом сезоне «Милан» мог составить им конкуренцию, однако у них было много травмированных игроков. В данный момент «Интер» — главный фаворит лиги.