Вентура: «В данный момент „Интер“ — главный фаворит Серии А»

Итальянский тренер Джампьеро Вентура назвал «Интер» главным претендентом на Скудетто в этом сезоне.
Выиграет ли «Интер» Скудетто? Да. Раньше их называли фаворитами, потому что они не участвовали в еврокубках.
Теперь никто больше не может им навязать борьбу. В этом сезоне «Милан» мог составить им конкуренцию, однако у них было много травмированных игроков. В данный момент «Интер» — главный фаворит лиги.
Напомним, что в данный момент «Интер» находится на карантине из-за эпидемии коронавируса в команде.