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Вентура: «В данный момент „Интер“ — главный фаворит Серии А»

24 марта 2021, 14:52

Итальянский тренер Джампьеро Вентура назвал «Интер» главным претендентом на Скудетто в этом сезоне.

Выиграет ли «Интер» Скудетто? Да. Раньше их называли фаворитами, потому что они не участвовали в еврокубках.

Теперь никто больше не может им навязать борьбу. В этом сезоне «Милан» мог составить им конкуренцию, однако у них было много травмированных игроков. В данный момент «Интер» — главный фаворит лиги.

Напомним, что в данный момент «Интер» находится на карантине из-за эпидемии коронавируса в команде.

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ДСА
ДСА
24 марта в 16:00
Ювентус похоже не конкурент.
drug01
drug01
24 марта в 15:11
Желаем УДАЧИ и побед
sv_1969
sv_1969
24 марта в 15:04
Прямо Ванга))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 марта в 14:54
Значит смотрел таблицу...
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