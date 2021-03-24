«Челси» и «Атлетико» интересуются полузащитником «Палмейраса»

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24 марта 2021, 15:56

Полузащитник «Палмейраса» попал в сферу интересов европейских топ-клубов.

Как сообщается, интерес к бразильцу проявляют «Челси» и «Атлетико». В контракте футболиста прописана клаусула, которая составляет 60 млн евро, однако «Палмейрас» будет готов расстаться с игроком за 15-20 млн евро.

Менино отличается своей универсальностью. Выступая на позиции центрального полузащитника, бразилец также может сыграть правого защитника и левого полузащитника.

Ранее «Челси» проявлял интерес к нападающему «Ювентуса» Пауло Дибале.