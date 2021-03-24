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«Челси» и «Атлетико» интересуются полузащитником «Палмейраса»

24 марта 2021, 15:56

Полузащитник «Палмейраса» Габриэль Менино попал в сферу интересов европейских топ-клубов.

Как сообщается, интерес к бразильцу проявляют «Челси» и «Атлетико». В контракте футболиста прописана клаусула, которая составляет 60 млн евро, однако «Палмейрас» будет готов расстаться с игроком за 15-20 млн евро.

Менино отличается своей универсальностью. Выступая на позиции центрального полузащитника, бразилец также может сыграть правого защитника и левого полузащитника.

Ранее «Челси» проявлял интерес к нападающему «Ювентуса» Пауло Дибале.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
24 марта в 16:07
Вполне норм цена
shlomo
shlomo
24 марта в 16:07
Ну отследили, теперь пойдет на повышение...
David Young
David Young ответ Q-J-G (раскрыть)
24 марта в 16:05
Здравствуйте. Это общая техническая проблема, мы работаем над её исправлением.
КЭТиК
КЭТиК
24 марта в 15:59
Вполне адекватную сумму просят.
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