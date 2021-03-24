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«Милан» нашёл замену Доннарумме в «Лилле»

24 марта 2021, 12:15

«Милан» не может договориться о новом контракте с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой.

Текущее соглашение вратаря истекает этим летом, однако стороны не могут прийти к соглашению по заработной плате. «Россонери» начали искать варианты замены Доннаруммы.

Как сообщается, главным претендентом на роль нового основного голкипера «Милана» стал Мик Меньян из «Лилля». «Милан» имеет хорошие отношения с французским клубом, который будет готов продать своего вратаря за 10 млн евро.

Стоит отметить, что Меньян является одним из лучших голкиперов в топ-5 европейских лиг по количеству сухих матчей.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
24 марта в 12:22
Посмотрим , а может и не лучше?!
David Young
David Young
24 марта в 12:20
В целом отличный вариант в случае продажи Джанлуиджи Доннаруммы.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
24 марта в 12:20
Это просто лучше
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