«Милан» нашёл замену Доннарумме в «Лилле»

«Милан» не может договориться о новом контракте с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой.
Текущее соглашение вратаря истекает этим летом, однако стороны не могут прийти к соглашению по заработной плате. «Россонери» начали искать варианты замены Доннаруммы.
Как сообщается, главным претендентом на роль нового основного голкипера «Милана» стал Мик Меньян из «Лилля». «Милан» имеет хорошие отношения с французским клубом, который будет готов продать своего вратаря за 10 млн евро.
Стоит отметить, что Меньян является одним из лучших голкиперов в топ-5 европейских лиг по количеству сухих матчей.