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Оргкомитет Евро-2020 в Петербурге договорился о заполняемости трибун на 50%

25 марта 2021, 11:35

Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин заявил, что комитет имеет договоренности с властями о проведении матчей турнира в Санкт-Петербурге с заполняемостью трибун на 50%.

Что касается чемпионата Европы, то мы смотрим на его организацию с оптимизмом. У нас есть договоренность о проведении матчей с 50 процентами зрителей. По уровню оптимизма обгоняем организаторов Олимпийских игр, работаем над допуском иностранных болельщиков, и это пока не вызывает никакого отторжения у властей. Есть уверенность, что центральное событие в спортивной жизни России пройдет с минимально допустимыми ограничениями с соблюдением все необходимых правил.

Ранее Алексей Сорокин подтвердил готовность Санкт-Петербурга к проведению Евро-2020.

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RA57
RA57
25 марта в 17:46
Отжали всё таки у аннгликакашек проведение игр в Санкт-Петербурге !!!
shlomo
shlomo
25 марта в 11:36
Хорошая новость.... при желании можно и 60% загрузить...:)))
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