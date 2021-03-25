Оргкомитет Евро-2020 в Петербурге договорился о заполняемости трибун на 50%

Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин заявил, что комитет имеет договоренности с властями о проведении матчей турнира в Санкт-Петербурге с заполняемостью трибун на 50%.

Что касается чемпионата Европы, то мы смотрим на его организацию с оптимизмом. У нас есть договоренность о проведении матчей с 50 процентами зрителей. По уровню оптимизма обгоняем организаторов Олимпийских игр, работаем над допуском иностранных болельщиков, и это пока не вызывает никакого отторжения у властей. Есть уверенность, что центральное событие в спортивной жизни России пройдет с минимально допустимыми ограничениями с соблюдением все необходимых правил.