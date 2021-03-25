ГлавнаяНовости

Ордец сравнил Шварца с Фонсекой

25 марта 2021, 11:19

Защитник «Динамо» Иван Ордец поделился мнением о работе под руководством Сандро Шварца.

Я в «Шахтёре» работал с двумя иностранцами: Луческу и Фонсекой, который сейчас в «Роме». Так вот Шварц сильно похож на Фонсеку шахтёрского периода своими мыслями на поле, тактикой, схемой. Он говорит, что нужно играть компактно, просит, чтобы линия обороны поднималась высоко. Такого раньше не было при Новикове и Хохлове.

Они как бы это требовали, но сейчас больше уделяется этому внимания. Шварц сразу это объяснил на первых занятиях, сказал, что современный футбол основан на компактности. Иногда мы смотрим матчи чемпионатов Германии или Италии, чтобы понимать, как правильно играть в обороне.

Все новости
Еркин рассказал, почему отказался от полиграфа
Сегодня, 11:21 Комментарии1
Семак заявил, что спокойно относится к разговорам об отставке
Сегодня, 10:30 Комментарии8
Минспорт разберется в ситуации со смертью игрока «Знамени труда»
Сегодня, 09:59
Семак: «От побед нельзя устать»
Сегодня, 09:33 Комментарии7
Семак отреагировал на слухи о возможном уходе Дриусси и Азмуна
Сегодня, 09:29 Комментарии4
Червиченко: «Видно, что Тедеско хотел взять матч с „Ростовом“ блицкригом»
Сегодня, 08:37 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral
25 марта в 14:44, ред.
Сравнение с Фонсекой вполне подходит Шварцу. Те, кто не интересуются чемп., Украины меня не поймут. Я видел игры Шахтера при Фонсеке, и могу сказать- ничего особенного, ни тактики, ни стратегии. Более того, в личных играх с главным конкурентом киевским Динамо Фонсека проиграл все в чемпионате, после чего на прессухе сам и признался, что, он как тренер уступает Хацкевичу. Если тренер уступает Хацкевичу- значит этот тренер недостоин даже мячи носить на тренировке.....
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
25 марта в 14:38
+1000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
25 марта в 11:44
Когда Шварц только пришел , скептики наперебой кричали , что ничего у него в Динамо не получится, что надо более опытного, чтоб знал русский язык и т.д и т.п. Поначалу то действительно все складывалось с переменным успехом , но уже к зиме команда подошла с достаточно хорошей игрой . А после зимней паузы Динамо смотрится еще сильнее. Любят у нас "набрасываться" на новичков без всяких на то оснований. Досталось многим : Каррере, Тедеско, Шварцу, сейчас вот в Олича стрелы летят. Может все же будем сначала смотреть , а потом давать оценки, а не наоборот???
Всем здоровья.
izrafel
izrafel
25 марта в 11:40
Тренер то может и похож.... а вот игроки совсем не похожи....
stanichnik
stanichnik
25 марта в 11:39
То что говорит Шварц пока не доходит до игроков Динамо, каждая линия играет сама по себе, нет целостности игры.
Leha-ha50
Leha-ha50
25 марта в 11:31
Шварц знает что делает.
sv_1969
sv_1969
25 марта в 11:21
Не надо сравнивать
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100