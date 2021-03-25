Мостовой: «Условия позволяли России побеждать мальтийцев со счетом 10:0»

Бывший российский футболист Александр Мостовой считает, что современные условия для игры позволяли сборной России обыграть мальтийскую команду в матче отборочного турнира ЧМ -2022 со счетом 10:0.

За 25 лет многое поменялось. Но сравнивать те времена с сегодняшними не хотелось бы, потому что если сравнивать, то с учетом созданных условий, наши должны были выигрывать как минимум со счетом 10:0. Мы раньше только мечтали о полях, на которых сейчас играют ребята.

Я был удивлен, что на Мальте такое поле. Видел репортаж с тренировки нашей молодежной сборной в Венгрии, в нем парень сказал, что давно не видел таких полей, комментируя состояние поля, на котором они тренируются. Так ему повезло, что к 20 годам он таких полей почти не встречал. Поле, о котором он говорил, 25 лет назад считалось бы шикарным, лучшим в нашей стране.

Многие думали, что мы легко выиграем, в принципе, так и получилось. После 2:0 думал, что доведем дело до 3:0, но мальтийцы забили гол, могли даже сравнять. Молодцы, покритиковать можно только их вратаря, который сделал нам такие подарки, а самим надо готовиться к матчам со Словенией, Словакией и Хорватией, это будут уже совсем другие игры.