Червиченко: «Сборная России представляет из себя очень грустное зрелище»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал игру сборной России в отборочном матче ЧМ -2022 против Мальты (3:1).

Всё очень печально. Особенно если учесть, что параллельно я смотрел матч Франция — Украина, а там игра завершилась со счётом 1:1… Наша сборная представляет из себя очень грустное зрелище. Тот факт, что матч перешёл в спокойную стадию лишь на 89-й минуте, говорит о том, что мы совершенно не готовы к этому розыгрышу. Катали мяч до 25-30 минуты, затем было что-то непонятное. Еле-еле забили… После того как счёт стал 2:1, мы могли пару раз пропустить. Благо, что там играют заправщики, почтальоны и пекари.

Всё настолько печально, что… Всё было написано на лице Черчесова— оно стало перепуганным и напряжённым после 2:1. Особенно, когда мальтийцы осаждали наши ворота… Вдобавок ко всему словенцы переиграли хорватов… У нас всё очень плохо. Мы хоть и победили, но никакого позитива нет.