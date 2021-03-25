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Червиченко: «Сборная России представляет из себя очень грустное зрелище»

25 марта 2021, 03:51
МальтаЛоготип футбольный клуб Мальта (Валлетта)1 : 3Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал игру сборной России в отборочном матче ЧМ-2022 против Мальты (3:1).

Всё очень печально. Особенно если учесть, что параллельно я смотрел матч Франция — Украина, а там игра завершилась со счётом 1:1… Наша сборная представляет из себя очень грустное зрелище. Тот факт, что матч перешёл в спокойную стадию лишь на 89-й минуте, говорит о том, что мы совершенно не готовы к этому розыгрышу. Катали мяч до 25-30 минуты, затем было что-то непонятное. Еле-еле забили… После того как счёт стал 2:1, мы могли пару раз пропустить. Благо, что там играют заправщики, почтальоны и пекари.

Всё настолько печально, что… Всё было написано на лице Черчесова— оно стало перепуганным и напряжённым после 2:1. Особенно, когда мальтийцы осаждали наши ворота… Вдобавок ко всему словенцы переиграли хорватов… У нас всё очень плохо. Мы хоть и победили, но никакого позитива нет.

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Dirty_Harry
Dirty_Harry
25 марта в 10:27, ред.
Усатый сдулся, всякую шушеру набрал в сборную, лучше б пацанов из Динамо взял вместо лентяев из Зенита.
Caniggia
Caniggia
25 марта в 10:25, ред.
Тут просматривается нежелание команды играть за этого тренера и что команда явно неоднозначно воспринимает его методы и подход к игрокам, как в спортивном плане, так и в человеческом. То, что мы обыграли Мальту - это результат чисто морально-волевых качеств, сыграли через не могу, потому что играли за сборную России, но не за этого тренера. Внутри команды, за пределами поля, ситуация напряжённая, а не раскрепощённая и накаляет эту атмосферу тренер. Это напоминает ситуацию в ЦСКА с Ганчаренко, о чём рассказал в интервью Овчинников. Боюсь, в 2-х ближайших матчах нас ждёт фиаско и, максимум, 1 вымученное очко в домашней игре, потому что с этими соперниками "через не могу" уже не прокатит. После этого станет ясно, что ни о каком даже 2-м месте в группе мечтать и не приходится. Черчесова уберут в лучшем случае после Евро. А на тот момент, шансы отобраться на ЧМ, будут уже призрачными.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
25 марта в 07:50
Мягко сказано, "грустное зрелище". Порой создавалось впечатление, что ещё чуть-чуть и Мальта нас дожмёт... Браво Станислав Саламович!
ЮЗИК
ЮЗИК
25 марта в 07:20
Игры нет, тренер никакой!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
25 марта в 06:14
Да нет, показалось).
Хвалю себя за то, что я "это" не смотрел. Выспался, хотя бы).
vr84x344rwg4
vr84x344rwg4
25 марта в 05:54
Грустное зрелище это очень мягко сказано.
mihaluch
mihaluch
25 марта в 05:33
А может мальтийцы хорошо подготовились.
ДАША Д
ДАША Д
25 марта в 04:34
Выиграли, и Слава богу.
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