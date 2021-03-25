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Ахметов: «Набрали три очка, но игрой каждый недоволен»

25 марта 2021, 09:05
МальтаЛоготип футбольный клуб Мальта (Валлетта)1 : 3Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Полузащитник сборной России Ильзат Ахметов прокомментировал итоги матча отбора ЧМ-2022 против Мальты (3:1).

Всех с победой! Но сыграли не лучшим образом, много невынужденных ошибок, и из-за этого было немножечко тревожно иногда. Хорошо, что забили третий и довели игру до победы. Но, повторюсь, мы должны улучшить игру и не допускать таких ошибок. Много ошибок невынужденных, которые привели к голу. Где-то потеря концентрации приводила к атакам у соперника. Мы готовились к игре, знали сильные и слабые стороны и были готовы. Кипр сыграл вничью со Словакией, Словения обыграла Хорватию — это немного удивительно, да. Сейчас каждая команда может дать бой, поэтому нужно выходить на игру с полной концентрацией и самоотдачей.

Что Станислав Саламович сказал в раздевалке? Конечно, мы все понимаем, что самую главную задачу выполнили — набрали три очка, но игрой каждый недоволен.

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Все комментарии
112910415
112910415
25 марта в 11:34
были лучше Мальты, но не намного ...
неожиданно !
mensk
mensk
25 марта в 10:17
Потеряли концентрацию - не противно писать такие слова.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
25 марта в 09:34
А что-бы сказал Карпин:
Djebrael
Djebrael
25 марта в 09:33
Три очка конечно хорошо, счет на табло тоже не самый плохой (по сравнению с осенней компанией), но.... это но постоянно присутствует в каждом матче .... тут не доработали, тот не успели, тут... по идеи, должны были выносить Мальту с крупным (а самое главное нулевым в свои ворота счетом)....а если брать статистику матча, то ощущение, что играли с равным соперником, который ни в чем не уступил.... и получается два в одном и радостно (за выигрыш) и грутсно за такую игру....
STVA 1
STVA 1
25 марта в 09:31
Не игры, не мысли. Поймал себя на том, что местами казалось что играют равные по силам команды. Хотя в рейтинге в принципе пропасть. Мальта на 176 месте, а мы на 39. Это говорит о условности рейтинга. Во втором тайме после гола хозяев, они превосходили нас по ударам в створ. И это при том, что вся сборная Мальты, дешевле Кузяева. Показателен матч Гибралтара с Норвегией. Там было полное доминирование гостей, что не скажешь о нас. Надеюсь ребята проведут работу над ошибками.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 марта в 09:16
Если не провести работу над ошибками, место будет как раз чуть выше Мальты. И то по личным встречам ;)
А если серьёзно, то в защите пожарили даже с карликами, а впереди матчи с серьёзными соперниками. Которые за такие ошибки накидают полную авоську.
Впереди много работы. Удачи нашим и без травм...
STVA 1
STVA 1
25 марта в 09:09
А должны быть очень недовольны
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