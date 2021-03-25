Ахметов: «Набрали три очка, но игрой каждый недоволен»

Полузащитник сборной России прокомментировал итоги матча отбора ЧМ -2022 против Мальты (3:1).

Всех с победой! Но сыграли не лучшим образом, много невынужденных ошибок, и из-за этого было немножечко тревожно иногда. Хорошо, что забили третий и довели игру до победы. Но, повторюсь, мы должны улучшить игру и не допускать таких ошибок. Много ошибок невынужденных, которые привели к голу. Где-то потеря концентрации приводила к атакам у соперника. Мы готовились к игре, знали сильные и слабые стороны и были готовы. Кипр сыграл вничью со Словакией, Словения обыграла Хорватию — это немного удивительно, да. Сейчас каждая команда может дать бой, поэтому нужно выходить на игру с полной концентрацией и самоотдачей.

Что Станислав Саламович сказал в раздевалке? Конечно, мы все понимаем, что самую главную задачу выполнили — набрали три очка, но игрой каждый недоволен.