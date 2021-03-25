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Колыванов: «Олич как с Луны свалился. Что он такого Гинеру рассказал?»

25 марта 2021, 10:48

Бывший главный тренер «Уфы» и юношеской сборной России Игорь Колыванов прокомментировал назначение Ивицы Олича на пост главного тренера ЦСКА.

Без опыта сложно. Возьмите пример Пирло в «Ювентусе». Три-четыре года нужно где-то поработать, прежде чем идти в топ-клуб. Олич как с Луны свалился. Что он такого Гинеру или Орешкину рассказал?

Я не знаю, по каким причинам у нас своим не дают работу, а приглашают иностранцев. Очень сложно Оличу будет работать без опыта в условиях сумасшедшего давления. Работать тренером очень тяжело. Нужен сильный характер.

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Все комментарии
batman555
batman555
26 марта в 00:19
У них общая жена))) А если серьезно,то чем Олич плох??!! Хороший тренер!
За адекватность
За адекватность
25 марта в 15:15
"Я не знаю, по каким причинам у нас своим не дают работу, а приглашают иностранцев." Да кто его знает. А еще почему-то наших никуда не зовут в европейские чемпионаты тренировать. Разве что в страны ближнего зарубежья, а так только на бирже труда в качестве экспертов Матч ТВ приходится трудится. Но то наверное из-за санкций. Если бы не они, то очередь из топ клубов Европы в едином порыве выстроилась бы в надежде заполучить наших мастеров тренерского цеха.
Майне Кляйне
Майне Кляйне
25 марта в 14:20
Жду игра с Арсеналом - посмотрим на что способен Олич
SHMEL258
SHMEL258
25 марта в 13:03
Я хоть и не ярый сторонник назначения Олича, но в его защиту скажу, что у него не мало плюсов: знание языка, знание истории клуба и непосредственное участие в этой истории, богатый опыт пребывания в ТОП клубах, работа в тренерском штабе одной из сильнейших сборных мира.
oFANATo
oFANATo
25 марта в 11:50
Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер - Рад приветствовать Ивицу Олича, который сдержал свое обещание однажды вернуться в наш клуб. Понимаем, что у него еще не было опыта самостоятельной работы, перед принятием решения мы взвесили все риски. Верим, что этот шаг поможет нам исправить турнирную ситуацию и продолжить развитие команды. Ивица сможет расчитывать на тренерский штаб и руководство клуба так же окажет ему полную поддержку. Уверен, что болельщики тепло примут возвращение Олича. Он завоевал много титулов как игрок, и надеемся, что как тренер Ивица преумножит наши успехи.
VAN ARM
VAN ARM
25 марта в 11:23
он справится мы верим ))))
DEIVID_33
DEIVID_33
25 марта в 11:16
По новостям показали, как Олича приветствовали и Гончаренко в этот же момент прощался. Березуцкие глаза в пол опустили при рукопожатии с белорусом, а Акинфеев так прям сиял своей улыбкой, непонятно, приходу Олича так радовался или уходу Гончаренко.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
25 марта в 11:10
У Олича, в чём я уверен, европейский взгляд на развитие футбола, тренировки, построение игры и прочее, т.е. на игру он смотрит с современной колокольни. Только по этой причине пусть попробует с армейцами. У наших специалистов взгляд на футбол несколько замыленный, потому что варятся в собственном соку, отталкиваясь от российских реалий. Не секрет, что благополучие российских тренеров во многом зависит от благорасположения владельцев команд. Олич в этом смысле будет более защищён, потому что владелец ЦСКА не "рискнёт" поучать европейца, что очень любят делать другие товарищи.
Байкал-38.
Байкал-38.
25 марта в 11:04
У Гинера просто денег нет на нормального тренера, а истинные хозяева клуба не хотят тратиться.
Qatar Airways
Qatar Airways
25 марта в 11:02
- Мужики, помните я за ваш клуб играл?
- Ну.
- Я это, играть закончил, работы нет, денег тоже. Может подсобите?
- Денег у нас нет, за еду работать будешь? Картошки у нас много.
- Замётано.
alexgurzan
alexgurzan ответ beefs (раскрыть)
25 марта в 11:02
Сейчас гляну, что по матчам.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
25 марта в 11:01, ред.
Гинер похоже там ничего уже не решает. А Бабаеву такой главный тренер очень даже удобен - если что на него можно будет списать последствия всех трансферных промахов и суммы, пущенные на ветер. Как они заключали контракт с Бекао, как подписали инвалида Фукса, как купили Гайча, как брали Нисимуру, Н'Диайе и прочие недоразумения, как упустили бесплатного Вагнера Лава, как 5 лет искали нападающего, центрального защитника и опорника (которого так и не нашли) и много чего еще.
shlomo
shlomo
25 марта в 10:50
Все это понятно.... "тренируйтесь на мышах"... а так получается....Эх....
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