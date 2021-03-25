Колыванов: «Олич как с Луны свалился. Что он такого Гинеру рассказал?»

Бывший главный тренер «Уфы» и юношеской сборной России прокомментировал назначение на пост главного тренера ЦСКА .

Без опыта сложно. Возьмите пример Пирло в «Ювентусе». Три-четыре года нужно где-то поработать, прежде чем идти в топ-клуб. Олич как с Луны свалился. Что он такого Гинеру или Орешкину рассказал?

Я не знаю, по каким причинам у нас своим не дают работу, а приглашают иностранцев. Очень сложно Оличу будет работать без опыта в условиях сумасшедшего давления. Работать тренером очень тяжело. Нужен сильный характер.