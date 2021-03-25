Соболев: «Сборная Мальты — очень хорошая команда»

Нападающий «Спартака» и сборной России в интервью пресс-службе национальной команды прокомментировал победу над Мальтой (3:1) в отборочном матче ЧМ -2022.

Если честно, Мальта — очень хорошая команда, как мне показалось, потому что довольно организованная, не боится играть. Игра была непростая, на самом деле. После гола соперника начались небольшие качели. Хорошо, что забили и спокойно завершили матч победой.

После перерыва, наверное, Мальта включилась, стала больше прессинговать, держать мяч, забили хороший гол. 2:1 — уже не такой комфортный счёт, поэтому немного тяжелее стало.

Перед моим выходом на поле Станислав Саламович просто сказал: «Работай, борись», и всё. На самом деле, не важно, что именно я забил. Хорошо, что забили, и игра была уже наша. Пока не стоит смотреть на таблицу, первый матч, надо смотреть на себя, на свою игру, улучшать её и побеждать во всех матчах.