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Соболев: «Сборная Мальты — очень хорошая команда»

25 марта 2021, 06:52
МальтаЛоготип футбольный клуб Мальта (Валлетта)1 : 3Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев в интервью пресс-службе национальной команды прокомментировал победу над Мальтой (3:1) в отборочном матче ЧМ-2022.

Если честно, Мальта — очень хорошая команда, как мне показалось, потому что довольно организованная, не боится играть. Игра была непростая, на самом деле. После гола соперника начались небольшие качели. Хорошо, что забили и спокойно завершили матч победой.

После перерыва, наверное, Мальта включилась, стала больше прессинговать, держать мяч, забили хороший гол. 2:1 — уже не такой комфортный счёт, поэтому немного тяжелее стало.

Перед моим выходом на поле Станислав Саламович просто сказал: «Работай, борись», и всё. На самом деле, не важно, что именно я забил. Хорошо, что забили, и игра была уже наша. Пока не стоит смотреть на таблицу, первый матч, надо смотреть на себя, на свою игру, улучшать её и побеждать во всех матчах.

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Все комментарии
112910415
112910415
25 марта в 11:25
грустный такой вывод
ДСА
ДСА
25 марта в 09:52
В нашей ФНЛ могли бы играть.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
25 марта в 09:50
К Словении срочно запасаемся вазелином и устраиваемся поудобнее !!! ))))))))
Serg_Diamond
Serg_Diamond
25 марта в 09:47, ред.
Тактическая установка главного тренера сборной: "работай, борись".
ilyafrom
ilyafrom
25 марта в 08:49
У Мальты игроки не профи. У них есть другая работа. Футбол для них хобби.

Но вы, считающие себя профи, в футбол играете каждую неделю.

Это позор, ребята
Федор Паршунин
Федор Паршунин
25 марта в 08:09
Если сборная Мальта хороша, то уже боюсь какие эпитеты будут подобраны для сборной Словении после грядущей игры.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
25 марта в 08:09
С такой игрой, "поставленной" твердолобым чабаном, для вас скоро и Гибралтар станет топом).
Djebrael
Djebrael
25 марта в 07:56
Ну выиграли и то уже хоть какая то радость....
SHMEL258
SHMEL258
25 марта в 07:52
А может не с того бока Саша заходит и не Мальта хороша, а Россия откровенно слабо сыграла?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
25 марта в 07:39
Может просто вы не очень хорошая команда?!
Ironigor
Ironigor
25 марта в 07:30
Ещё бы . Гол забила сборной России!!!)))
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