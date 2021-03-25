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«Лацио» — самая возрастная команда Серии А. Римляне хотят омолодить состав

25 марта 2021, 14:45

La Gazzetta dello Sport сообщает, что «Лацио» ближайшим летом планирует омолодить состав основной команды.

В настоящее время «орлы» — самая возрастная команда в Серии А. Средний возраст игрока — 29 лет и 126 дней, на втором месте идет «Беневенто» (28 лет и 296 дней), а на третьем — «Интер» (28 лет и 204 дня).

Однако отмечается, что «Лацио» не планирует кардинально менять состав. Римский клуб, скорее всего, не станет продлевать контракты с возрастными игроками, чьи договоры подходят к концу в 2021 и 2022 годах.

Ранее ходили слухи, что «Лацио» готовится продлить контракты с двумя игроками.

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Все комментарии
asraeil
asraeil
25 марта в 15:13
Ну омолаживание нужно производить постепенно и планово...
Mangur
Mangur
25 марта в 15:10
Кокорина возьмут в аренду.
LOpp
LOpp
25 марта в 14:56
Забирайте Ещенко
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