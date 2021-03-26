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Безуглов: «Большинство футболистов давно готовы привиться от коронавируса»

26 марта 2021, 10:07

Главный врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов поделился мнением о вакцинации от коронавируса, а также рассказал о своем самочувствии после прививки.

Самый часто задаваемый вопрос от игроков о вакцинации? Ответ очевиден: «Прививаться или нет?» Большинство футболистов давно готовы привиться, но у кого-то сохраняется высокий титр антител — и им нет необходимости проходить данную процедуру. Плюс кто-то уже привился. Да и напряженный график тренировок, игр с частыми разъездами и редкими паузами для отдыха делает проведение вакцинации весьма непростой вещью даже при наличии такого желания у спортсмена.

Как изменилась моя жизнь после вакцинации? Я вместе с главным тренером, а также рядом членов сборной России привился в плановом порядке. Никаких осложнений у меня не было.

Я твердо убежден, что при наличии возможности привиться надо — это не только значительно снизит риск возможного инфицирования, но и позволит максимально быстро вернуться к обычной жизни всем жителям нашей страны. В том числе за счет формирования коллективного иммунитета.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 марта в 10:19
Привиться должны все!
beefs
beefs
26 марта в 10:19
кому, кому, а футболистам нужно обязательно...
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