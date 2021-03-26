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Оздоев: «Промес – не Месси. Игру в атаке у „Спартака“ ведёт Ларссон»

26 марта 2021, 09:55

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поделился мнением о том, кто является лидером «Спартака», а также оценил игру красно-белых.

Промес всё-таки не Месси. Не считаю, что один футболист может очень многое поменять в общекомандной игре. Всё станет ясно на большом отрезке, а не в двух-трех матчах. Вот с «Рубином» «Спартак» сыграл. Был же Промес!

Мое мнение — сейчас в «Спартаке» игру ведут другие люди. По тем играм, которые я смотрел, думаю, что в атакующей линии погоду там делает очень мобильный Ларссон. Плюс Соболев добавляет той пробивной силы, которой не хватает шведу. А Промес просто правильно использует свои сильные стороны. И добавляет колорита.

Ранее Оздоев пропустил матч сборной России против Мальты (3:1) из-за повреждения.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ Alex Markovich (раскрыть)
27 марта в 14:03
А у него разве плохо с русским языком?
kts99
kts99
26 марта в 21:52
Баран... Эксперт?))
Alex Markovich
Alex Markovich
26 марта в 19:46
Ну оздоев тоже не балотелли и вообще парню надо русский подучить
Ravshan878
Ravshan878 ответ арсениум (раскрыть)
26 марта в 19:42
Пардон дружище.Абсолютно верно.Я помню в Дубае товарищеском матче противо молодых игроков сб Узб.Он хамил, очень грубо обращался молодыми игроками.Всё время что то доказывал, чуть ли он бог футбола.Скоро увидим как он будет издеваться над сб Словении.Если у Черчесова, появится на стартовом составе.
Извиняюсь за эмоции. 🙏.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
26 марта в 19:34
Это не мнение Оздоева, весь проект на выходных сидит и разбирает игры Спартака, хоть и не играть им с этим Спартаком,... Коуч какой то высказался на теоретическом занятии, а парень запомнил, ну че, молодец, по большому счету все правильно сказал
арсениум
арсениум
26 марта в 17:55
это хамоватое создание и про гол Макарова высказался... Почему соккер не публикует? Боитесь совсем растопчут??? Вообще Оздоеву пора заканчивать строить из себя футболиста. Будь в стране нормальное судейство, он бы полсезона дисквалификации собирал за накладки, неубранные ноги, удары сзади по ногам, хватания за футболки и хамство к соперникам.
Санчо Панса
Санчо Панса
26 марта в 17:45
Ладно, не время сейчас думать о клубных делах, Магомед! Лучше сосредоточиться на выступлении за сборную России. Тем более, что зенитовцу не стоит много говорить о Спартаке) Не к лицу!
batog
batog
26 марта в 15:23
Рад за Soccer !!! Всегда, когда нужны новости о Спартаке, спрашивайте у Оздоева, ну или у Дзюбы!
Василий Корнечук
Василий Корнечук
26 марта в 15:06
главное сейчас для Спартака - результат, потому что конец сезона. Потому что поздно что-то менять, а игр осталось не так много и положение команды в таблице такое, что доигрывать нельзя. Мое личное мнение.
Некакойшенко
Некакойшенко
26 марта в 14:30
Согласен. Промес не Дзюбарас.....
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев
26 марта в 13:56
Всем нужно просто сравнить сколько стоил Малком и сколько Промес. И кто больше принес пользы своим клубам кто то на поле, а кто то на больничке.
Futurista
Futurista
26 марта в 13:54
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
26 марта в 13:49
Тот или не тот Промес, вы скоро узнаете.
oFANATo
oFANATo
26 марта в 13:47
    Шуnя771
    Шуnя771
    26 марта в 12:48
    Откуда звуки?))
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    26 марта в 12:48
    Месси не ведет игру "Барселоны". Он лишь присвоил себе это право. Лионель не Хави и не Иньеста. У него не получается.
    чемпионство с душком
    чемпионство с душком
    26 марта в 12:39
    зато Оздоев - Месси
    lotsman
    lotsman
    26 марта в 12:24
    Промес силён в том, что он оказывается в нужное время, в нужном месте. Это тоже сильная составляющая футбола. Не каждому дано.
    Константин Белых
    Константин Белых ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    26 марта в 12:13
      beloff
      beloff
      26 марта в 12:08
        Союзник противников
        Союзник противников
        26 марта в 11:56
        С чего это Оздой подался в аналитики,уж не от вынужденного-ли безделья?
        makkie
        makkie
        26 марта в 11:48
        С приходом Промеса, без матча с Рубином, у Спартака 3 победы в 3 матчах.
        Забито 13 мячей, сам Квинси поучаствовал как минимум в половине атак, 2+1 по системе гол + пас, заработанный пенальти и штрафной (с которого забил Ларссон). И это только на старте!

        Мы рады, это самое главное.
        А мнения Оздоева и Матч ТВ - неинтересны!
        Крикун
        Крикун
        26 марта в 11:28
        Вышел Промес из тумана,
        Вынул ножик из кармана,
        Буду резать, буду бить,
        Всё равно Лёне платить.
        nikoladolgov
        nikoladolgov
        26 марта в 11:26
        Был бы Промес как Месси не был бы в Спартаке !
        Крикун
        Крикун
        26 марта в 11:25
        Промес просто цепляется за возможность заработать перед неминуемым отпуском за поножовщину. Ларсон, другое дело, бьется не только за себя, но и за подарки Заремы!
        asraeil
        asraeil
        26 марта в 11:18
        Ну да....ну да.... забивать "никакущему" Краснодару и Уралу это конечно можно ... посмотрим на эту "связку" в других матчах...
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        26 марта в 11:08
        Ларсон находка федуновской Зухры.
        Она сердцем чувствует Ну или каким-нибудь другим местом...
        Алексей Коротеев
        Алексей Коротеев ответ asraeil (раскрыть)
        26 марта в 11:04
        А и не обязательно ,чтобы он был "как" . Достаточно того ,что он стал тем связующим "винтиком" в спартаковском механизме ,который связал воедино среднюю и атакующую линии , чего не было до его прихода . Заставил работать этот механизм как надо ,быстро ,чётко . При нём забегал Мозес , задвигался Соболев , появилась мысль у Ларсона , даже мёртвый Умяров стал приносить пользу ! С Промесом команда стала играть и в позицинные атаки ,а не только на контратаках ,причём успешно ! Тедеско наверное сам ох.....ел от того как умеет играть его команда ! Да и потом ,что значит это "никак " ? Два мяча в четырёх играх + ассист -это никак ? Вот Чалов с Кучаевым ,Обляковым и Ахметовым - вот это "никак" !!!
        d_fincher
        d_fincher
        26 марта в 10:55
          zooveterinar
          zooveterinar
          26 марта в 10:51
          Ну сравнил с месси, их всех до кучи собери, всеравно, до месси далеко!!! Класс ,есть класс.
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