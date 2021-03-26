Оздоев: «Промес – не Месси. Игру в атаке у „Спартака“ ведёт Ларссон»

Полузащитник «Зенита» поделился мнением о том, кто является лидером «Спартака», а также оценил игру красно-белых.

Промес всё-таки не Месси. Не считаю, что один футболист может очень многое поменять в общекомандной игре. Всё станет ясно на большом отрезке, а не в двух-трех матчах. Вот с «Рубином» «Спартак» сыграл. Был же Промес!

Мое мнение — сейчас в «Спартаке» игру ведут другие люди. По тем играм, которые я смотрел, думаю, что в атакующей линии погоду там делает очень мобильный Ларссон. Плюс Соболев добавляет той пробивной силы, которой не хватает шведу. А Промес просто правильно использует свои сильные стороны. И добавляет колорита.