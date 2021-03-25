Сёмин — Фарфану: «В России тебя любят и уважают»

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин пожелал удачи нападающему Джефферсону Фарфану, который недавно подписал контракт с клубом «Альянса Лима».
Джефф! Удачи в твоей команде! В России тебя любят и уважают как профессионала высочайшего уровня.
Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин пожелал удачи нападающему Джефферсону Фарфану, который недавно подписал контракт с клубом «Альянса Лима».
Джефф! Удачи в твоей команде! В России тебя любят и уважают как профессионала высочайшего уровня.
Удачи парню и в футболе , и в повседневной жизни.
Всем здоровья.
Удачи парню и в футболе , и в повседневной жизни.
Всем здоровья.