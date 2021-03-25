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Сёмин — Фарфану: «В России тебя любят и уважают»

25 марта 2021, 21:01

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин пожелал удачи нападающему Джефферсону Фарфану, который недавно подписал контракт с клубом «Альянса Лима».

Джефф! Удачи в твоей команде! В России тебя любят и уважают как профессионала высочайшего уровня.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
25 марта в 21:43
Оставил о себе добрую память.
valt134
valt134
25 марта в 21:41
Его, кажется, в Локомотиве только и знают.
Паровозов
Паровозов
25 марта в 21:31
Трёшку газпроимовцам на их поле будем долго помнить.
izrafel
izrafel
25 марта в 21:15
Удачи обоим!
Leha-ha50
Leha-ha50
25 марта в 21:13
Фарфан - это может и не звезда, но все же он оставил очень яркий след в нашей лиге и его вклад в победы Локомотива достаточно весом. Будучи уже в приличном возрасте, парень был очень быстр и техничен, отлично играл головой. Думаю, болельщики Локомотива надолго запомнят этого очень продуктивного игрока.
Удачи парню и в футболе , и в повседневной жизни.
Всем здоровья.
Ironigor
Ironigor
25 марта в 21:07
Сёмин мужчина, а Фарфану удачи !!!
shlomo
shlomo
25 марта в 21:05
Ну теперь у него попрет...Семин дал добро!
beefs
beefs
25 марта в 21:02
хорошо когда тебя помнят...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
25 марта в 21:02
Эх,хороший был игрок!
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