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Макаров: «Была задача играть через фланги, были стеночки и забегания»

25 марта 2021, 23:27
Россия (до 21)Логотип футбольный клуб Россия (до 21)4 : 1Логотип футбольный клуб Исландия (до 21)Исландия (до 21)Матч завершен

Хавбек молодежной сборной России Денис Макаров прокомментировал победу над Исландией в 1-м туре группового раунда чемпионата Европы.

Мой дриблинг во время гола? Можно сказать, он идет с детства, он все время при мне. Когда-то он выстреливает, когда-то — нет. В этой игре он прошел.

Была задача играть через фланги, были стеночки и забегания. Нужен был быстрый гол, чтобы команда раскрепостилась и додавила соперника, что нам удалось сделать в первом тайме.

Было очень важно взять три очка в первом матче. Это поможет нам быть более уверенными, собраться в себе и настроиться на следующий матч. У французов самый сильный состав на турнире? Не знаю, я их состав не смотрел, но это будет важный матч.

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Все комментарии
683d4r3ax8az
683d4r3ax8az
26 марта в 09:13
Черчесов бы сказал задумка на игру сработала.Но .Это не его команда рвет исландцев .Его команда еле уносит ноги от Мальты))))).Было смешно,если бы не было так грустно.А Макаров молодец.Да и вся атака молодёжки показала,как надо играть в футбол.Ногами,а не ,,руками""))))
КЭТиК
КЭТиК
26 марта в 06:33
Победа далась неожиданно легко.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
26 марта в 01:04
Хоть вы порадовали
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Vasya Oblomov (раскрыть)
26 марта в 00:31
Давай я тебе поясню. В ЦСКА был другой Макаров - воспитанник ЦСКА. Он получил тяжелую травму 2 сезона назад, восстановился и был отправлен в аренду. А этот Макаров (Денис) - воспитанник татарского футбола (Нефтехимик - Нижнекамск). ЦСКА хотели его купить перед началом прошлого сезона, но Рубин не дал добро. И он перешел в Казань. Давай с тобой договоримся, если тебе что либо когда нужно узнать про ЦСКА ты мне задай вопрос и я тебе дам на него ответ. А так ты вроде как не в теме оказался, Вася.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
26 марта в 00:02
Ну наконец то сборная, пытающаяся играть с более вариативной тактикой:
Leha-ha50
Leha-ha50
25 марта в 23:53
Денис действительно неплохой дриблер, но все же иногда тянет одеяло на себя, часто заигрывается и теряет мяч. Все же парню надо больше играть на команду, а не пытаться в одиночку обыграть всю защиту. Будем надеяться, что Галактионов сделает правильные замечания и Денис будет более продуктивен.
Ждем следующих матчей, которые будут гораздо тяжелее.
Всем здоровья.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
25 марта в 23:53
Больше некому комментировать?
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
25 марта в 23:49, ред.
а Ганчернка его выкинул из ЦСКА
beefs
beefs
25 марта в 23:39
так держать и не расслабляться, удачи и побед...
Ironigor
Ironigor
25 марта в 23:37
Молодцы ребятушки, отлично!!!
Q-J-G
Q-J-G
25 марта в 23:37
Одним словом: МОЛОДЦЫ!!!
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