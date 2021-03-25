Макаров: «Была задача играть через фланги, были стеночки и забегания»

Хавбек молодежной сборной России прокомментировал победу над Исландией в 1-м туре группового раунда чемпионата Европы.

Мой дриблинг во время гола? Можно сказать, он идет с детства, он все время при мне. Когда-то он выстреливает, когда-то — нет. В этой игре он прошел.

Была задача играть через фланги, были стеночки и забегания. Нужен был быстрый гол, чтобы команда раскрепостилась и додавила соперника, что нам удалось сделать в первом тайме.

Было очень важно взять три очка в первом матче. Это поможет нам быть более уверенными, собраться в себе и настроиться на следующий матч. У французов самый сильный состав на турнире? Не знаю, я их состав не смотрел, но это будет важный матч.