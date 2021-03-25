Галактионов: «Победа в первом матче — важный шаг в плане общей стратегии»

Наставник молодежной сборной России прокомментировал победу над Исландией в стартовом матче группового раунда чемпионата Европы-2021.

Однозначно данную победу нельзя назвать легкой. Это стартовая игра на турнире, было легкое волнение. Но оно улетучилось с первыми действиями на поле. Нацелили команду на быстрый мяч. Еще в начале матча были моменты, надо было их реализовывать. Захарян легко влился в команду, он хорошо себя проявил и убедил, а также его приняли ребята.

Победа в первом матче — важный шаг в плане общей стратегии. Надо сейчас быть без эйфории. Для нас настоящей проверкой станет встреча с Францией.