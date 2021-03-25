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Галактионов: «Победа в первом матче — важный шаг в плане общей стратегии»

25 марта 2021, 23:24
Россия (до 21)Логотип футбольный клуб Россия (до 21)4 : 1Логотип футбольный клуб Исландия (до 21)Исландия (до 21)Матч завершен

Наставник молодежной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал победу над Исландией в стартовом матче группового раунда чемпионата Европы-2021.

Однозначно данную победу нельзя назвать легкой. Это стартовая игра на турнире, было легкое волнение. Но оно улетучилось с первыми действиями на поле. Нацелили команду на быстрый мяч. Еще в начале матча были моменты, надо было их реализовывать. Захарян легко влился в команду, он хорошо себя проявил и убедил, а также его приняли ребята.

Победа в первом матче — важный шаг в плане общей стратегии. Надо сейчас быть без эйфории. Для нас настоящей проверкой станет встреча с Францией.

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
25 марта в 23:56
Все это понятно
Ironigor
Ironigor
25 марта в 23:49
Радость доставили я думаю всей стране !!! Очень грамотный футбол показали . Легко выиграв первый тайм, во втором не напрягаясь играли в удовольствие. Очень хорошая и достойная молодёжь растёт. Хочется чтоб не потерялись в клубах, а оттачивали и повышали своё мастерство. И тогда достойно будут продолжать свой путь и победы в главной сборной России. Можно только пожелать всего хорошего и без травм самое главное !!! Ещё раз УДАЧИ ВАМ РЕБЯТУШКИ !!!
ВСЕМ ДОБРА !!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 марта в 23:49
Молодёжка внушает доверие...
stanichnik
stanichnik
25 марта в 23:45
Теперь главное не переоценить свои возможности и в следующей игре с более серьезным соперником проявить все свои способности.
Leha-ha50
Leha-ha50
25 марта в 23:40
Очень прилично сыграли наши молодые ребята в первом матче. Особенно хорошо провели первый тайм, когда игра была по сути сделана. Ну , а после четвертого гола в начале второго тайма игра перешла в более спокойное русло , наши не хотели , а соперники не могли. Выделять конкретно никого не буду , была команда на поле, старались все. Но сделан только первый шаг . Дальше будут два тяжелых матча.
Удачи нашим парням .
Всем здоровья.
ЮЗИК
ЮЗИК
25 марта в 23:27
Наша молодежь порадовала уверенной победой
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