Защитник сборной Уэльса вышел на поле в товарищеском матче против сборной Мексики.

Эта игра стала для 31-летнего футболиста сотой в составе национальной команды. Гантер стал первым игроком в истории сборной Уэльса, которому покорилась эта отметка.

Chris Gunter is the first player in Wales' history to earn 100 caps for the men's national team.



