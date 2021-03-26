Игрок «Динамо» вошёл в историю европейского футбола

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26 марта 2021, 18:08

Полузащитник «Динамо» и молодежной сборной России стал самым молодым бомбардиром финальных турниров молодёжных чемпионатов Европы. Игрок отличился в матче против Исландии в 1-м туре Евро-2021.

Топ-10:

1. Арсен Захарян (Россия) – 17 лет 9 месяцев и 27 дней.

2. Яри Версхарен (Бельгия) – 17 лет 11 месяцев 10 дней

3. Джек Родуэлл (Англия) – 18 лет 3 месяца 11 дней

4. Йохан Фонлантен (Швейцария) – 18 лет 3 месяца 28 дней

5. Симон Вукчевич (Сербия и Черногория) – 18 лет 4 месяца

6. Милан Барош (Чехия) – 18 лет 7 месяцев 4 дня

7. Рауль (Испания) – 18 лет 9 месяцев

8. Марио Балотелли (Италия) – 18 лет 10 месяцев 7 дней

9. Серхат Акын (Турция) – 18 лет 11 месяцев 27 дней

10. Транкильо Барнетта (Швейцария) – 19 лет 11 дней.