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Игрок «Динамо» вошёл в историю европейского футбола

26 марта 2021, 18:08
Россия (до 21)Логотип футбольный клуб Россия (до 21)4 : 1Логотип футбольный клуб Исландия (до 21)Исландия (до 21)Матч завершен

Полузащитник «Динамо» и молодежной сборной России Арсен Захарян стал самым молодым бомбардиром финальных турниров молодёжных чемпионатов Европы. Игрок отличился в матче против Исландии в 1-м туре Евро-2021.

Топ-10:

1. Арсен Захарян (Россия) – 17 лет 9 месяцев и 27 дней.

2. Яри Версхарен (Бельгия) – 17 лет 11 месяцев 10 дней

3. Джек Родуэлл (Англия) – 18 лет 3 месяца 11 дней

4. Йохан Фонлантен (Швейцария) – 18 лет 3 месяца 28 дней

5. Симон Вукчевич (Сербия и Черногория) – 18 лет 4 месяца

6. Милан Барош (Чехия) – 18 лет 7 месяцев 4 дня

7. Рауль (Испания) – 18 лет 9 месяцев

8. Марио Балотелли (Италия) – 18 лет 10 месяцев 7 дней

9. Серхат Акын (Турция) – 18 лет 11 месяцев 27 дней

10. Транкильо Барнетта (Швейцария) – 19 лет 11 дней.

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Все комментарии
Bolshoy
Bolshoy ответ баск (раскрыть)
31 марта в 20:05
С историей футбола у вас все в порядке, а вот с чувством юмора...)))
mortid
mortid
26 марта в 23:57
Первое "достижение" на международной арене уже есть. Дело осталось за малым, выиграть Евро-2021.
andrefino13
andrefino13
26 марта в 23:25, ред.
С Францией сыграйте, потом будем петь, но лично я на Макарова ставлю, образно, Месси напомнил в матче с Ичландией.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
26 марта в 22:06
Теперь французам дубль и опять будешь в истории...
A.S.A
A.S.A
26 марта в 20:52
В историю можно попасть, а можно вляпаться....и я искренне рад, что Закарян вошел в историю, весьма заслуживающую уважения и похвалы! Очень надеюсь, что он продолжит совершенствоваться как игрок, и не повторит ошибок некогда молодых и подававших большие надежды игроков(к примеру Сычева и Кокорина)
Союзник противников
Союзник противников
26 марта в 20:18
Осталось всех перечисленных опередить известностью и достижениями,и всё будет по делу.
112910415
112910415
26 марта в 20:12
отличная весть !
Ravshan878
Ravshan878
26 марта в 20:01
Как говорится проявился маленький звёздочек из России.Успехов дальнейших карьеры и без травмы.☝️.
berda2003
berda2003
26 марта в 20:01
захвалят пацана, а потом специалисты, типа уткина, 62ом вымажут... любимое занятие наших экспертов.
Roman73
Roman73
26 марта в 19:57
Барош, Барнетта, Балотелли , Рауль добились определённой известности .
Из наших гремел Бессонов 77., Ну и Колыванов как-то вертится в голове.
Остальное пропаганда.
Crooclin
Crooclin
26 марта в 19:45
Во взрослом футболе и того моложе забивают в финальных турнирах, чем в юношеских)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 марта в 19:36
Пока всё норм,смотрим что будет дальше!
zooveterinar
zooveterinar ответ Ironigor (раскрыть)
26 марта в 19:27
Жаль ,что потом их испортят, в больших клубах рпл.
ЮЗИК
ЮЗИК
26 марта в 19:10
Хоть здесь мы первые
DEIVID_33
DEIVID_33 ответ Bolshoy (раскрыть)
26 марта в 19:10
АХАХАХАХАХАХА

Пеле в 17 лет на ЧМ уже забивал.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
26 марта в 19:04
Главное - звёздную болезнь не подцепить! Это похуже коронавируса будет )))
Caniggia
Caniggia
26 марта в 19:03
Крутое начало карьеры! Главное, чтобы без травм и без звёздочки! Удачи, парень, так держать!
баск
баск ответ Bolshoy (раскрыть)
26 марта в 19:02, ред.
Ну-ну, перебарщивать-то ни к чему, зачем захваливать парня, тем более не по делу..

Пеле завидовать тут особенно нечему.
В его время таких турниров не было, но зато свой первый гол за сборную (взрослую, кстати,
а не молодежку) он забил в 1/4 шведского мундиаля 58 года, и был он тогда помоложе Захи.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
26 марта в 18:47
Рад за Арсена, поздравляю!!!
Bolshoy
Bolshoy
26 марта в 18:43
Сообщите об этом Пеле... Он умрет от зависти...))))
Ironigor
Ironigor
26 марта в 18:34
Вот это прорыв в современном футболе России на мировом уровне. Вот это гордость !!! И это уже никому не стереть из истории. Очень рад и благодарен за нашу молодёжь!!! Есть на кого смотреть , болеть и гордиться!!! Удачи тебе Арсен !!! Чтобы это было началом твоих Удач Успехов и Свершений твоей мечты!!! А мы чтоб видели и радовались твоим достижениям !!! Всем Добра!!!
allemz
allemz
26 марта в 18:20
Вот и Родуэлл всплыл, так бы о нем никто не вспомнил, а ведь такие надежды подавал, но травмы в конце концов сделали свое дело.
Bom Bom
Bom Bom
26 марта в 18:11
Достойная компания
Q-J-G
Q-J-G
26 марта в 18:10
В хорошую историю вошёл!
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