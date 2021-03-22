Месси повторил рекорд Пеле по голам в одном чемпионате

Капитан «Барселоны» Лионель Месси установил сразу три достижения в матче 28-го тура Ла Лиги против «Реала Сосьедад» (6:1). Об этом сообщает официальный твиттер «сине-гранатовых».
Лео провёл свой 768-й матч за каталонский клуб, став рекордсменом по этому показателю и обогнав Хави. Кроме того, Месси отметился 700-м голом за «Барселону» (663 в официальных играх, 37 в товарищеских встречах).
Также Месси повторил рекорд Пеле по количеству голов в одном чемпионате. Лео забил 467 мячей в рамках Ла Лиги. Столько же забил Пеле в чемпионате Бразилии.
Я не понял, товарняки в межсезонье тоже считают, штоле? Это можно сыграть с каким-нить клубом из пятого дивизиона Вьетнама и навалять ему с десяток голов?
Или всё же бывают официальные товарняки?
Я не понял, товарняки в межсезонье тоже считают, штоле? Это можно сыграть с каким-нить клубом из пятого дивизиона Вьетнама и навалять ему с десяток голов?
Или всё же бывают официальные товарняки?