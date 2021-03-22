Месси повторил рекорд Пеле по голам в одном чемпионате

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22 марта 2021, 19:27

Капитан «Барселоны» установил сразу три достижения в матче 28-го тура Ла Лиги против «Реала Сосьедад» (6:1). Об этом сообщает официальный твиттер «сине-гранатовых».

Лео провёл свой 768-й матч за каталонский клуб, став рекордсменом по этому показателю и обогнав Хави. Кроме того, Месси отметился 700-м голом за «Барселону» (663 в официальных играх, 37 в товарищеских встречах).

Также Месси повторил рекорд Пеле по количеству голов в одном чемпионате. Лео забил 467 мячей в рамках Ла Лиги. Столько же забил Пеле в чемпионате Бразилии.