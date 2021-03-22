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Месси повторил рекорд Пеле по голам в одном чемпионате

22 марта 2021, 19:27
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)1 : 6Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Капитан «Барселоны» Лионель Месси установил сразу три достижения в матче 28-го тура Ла Лиги против «Реала Сосьедад» (6:1). Об этом сообщает официальный твиттер «сине-гранатовых».

Лео провёл свой 768-й матч за каталонский клуб, став рекордсменом по этому показателю и обогнав Хави. Кроме того, Месси отметился 700-м голом за «Барселону» (663 в официальных играх, 37 в товарищеских встречах).

Также Месси повторил рекорд Пеле по количеству голов в одном чемпионате. Лео забил 467 мячей в рамках Ла Лиги. Столько же забил Пеле в чемпионате Бразилии.

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Все комментарии
drive45
drive45
23 марта в 10:46
Достойное достижение, отличный результат на сегодня ,для современного футбола-великий игрок. Побить рекорд Пеле- эта миссия невыполнима для многих и многих сегодняшних звезд футбола. К тому же, что то мне подсказыаает, что дойти до уровня Месси ,его результатов и рекордов в этом веке , другие могут и не дойти и не побить.
Legend 6
Legend 6 ответ Oplot (раскрыть)
23 марта в 09:34
Они его называют - "сладкий"
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
23 марта в 05:43
Снова выкопали рекорды для гнома.
Шуnя771
Шуnя771
22 марта в 21:52
Неуместно.
Baggio R.
Baggio R. ответ Agamaga........ (раскрыть)
22 марта в 21:42
Мало того, в Бразилии к чемпионату приравняли ещё кучу первенств разных штатов.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
22 марта в 21:27
ну скоро ждем новый рекорд, 700 в официальных )
Agamaga........
Agamaga........
22 марта в 21:17
Ла Лига возглавляет топ - 5, а чемпионат Бразилии это где-то там позади.
Oplot
Oplot ответ Против ЦСКА (раскрыть)
22 марта в 20:06
Ахахах) Пеналду называй гномом😀😀😀
drug01
drug01
22 марта в 20:03
Который уже рекорд?????
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 марта в 19:53
(663 в официальных играх, 37 в товарищеских встречах).

Я не понял, товарняки в межсезонье тоже считают, штоле? Это можно сыграть с каким-нить клубом из пятого дивизиона Вьетнама и навалять ему с десяток голов?
Или всё же бывают официальные товарняки?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
22 марта в 19:52
Нечего сравнивать гнома с Королем.
izrafel
izrafel
22 марта в 19:49
Ну да...один играет, второй нет ...и что???
sv_1969
sv_1969
22 марта в 19:29
Опять рекорд...!
ДСА
ДСА
22 марта в 19:29
Пеле уже отходит на обочину.
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