Шоу второй раз подряд признан игроком месяца в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» признан лучшим футболистом команды по итогам марта. Победителя в номинации выбирали болельщики.

25-летний защитник набрал 63% голосов в официальном приложении клуба, вторым стал вратарь Дин Хендерсон (26%), третий — защитник Виктор Линделёф (11%). Шоу в марте провёл шесть матчей во всех турнирах и забил один гол. Люк получает эту награду второй месяц подряд.