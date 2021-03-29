Шоу второй раз подряд признан игроком месяца в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу признан лучшим футболистом команды по итогам марта. Победителя в номинации выбирали болельщики.
25-летний защитник набрал 63% голосов в официальном приложении клуба, вторым стал вратарь Дин Хендерсон (26%), третий — защитник Виктор Линделёф (11%). Шоу в марте провёл шесть матчей во всех турнирах и забил один гол. Люк получает эту награду второй месяц подряд.
It's back-to-back #MUFC Player of the Month awards for @LukeShaw23 👏— Manchester United (@ManUtd) March 29, 2021