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Шоу второй раз подряд признан игроком месяца в «Манчестер Юнайтед»

29 марта 2021, 19:46

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу признан лучшим футболистом команды по итогам марта. Победителя в номинации выбирали болельщики.

25-летний защитник набрал 63% голосов в официальном приложении клуба, вторым стал вратарь Дин Хендерсон (26%), третий — защитник Виктор Линделёф (11%). Шоу в марте провёл шесть матчей во всех турнирах и забил один гол. Люк получает эту награду второй месяц подряд.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
30 марта в 08:19
Заслуженно
ilyafrom
ilyafrom
29 марта в 21:49
А где пенальтист?
Leha-ha50
Leha-ha50
29 марта в 20:00
Вратарь, два защитника, а где атакующая линия?
КЭТиК
КЭТиК
29 марта в 19:48
Нападающие похоже халяву давили.
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