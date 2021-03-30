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Модрич пропустит матч Хорватии против Мальты. Игроку предоставили отдых

30 марта 2021, 00:09
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия3 : 0Логотип футбольный клуб Мальта (Валлетта)МальтаМатч завершен

Полузащитник Лука Модрич пропустит матч сборной Хорватии против национальной команды Мальты в рамках 3-го тура квалификации ЧМ-2022.

Главный тренер «шашечных» Златко Далич предоставил 35-летнему хавбеку отдых. Модрич на прошлой неделе стал рекордсменом сборной Хорватии по проведенным матчам (135), отыграв по 90 минут во встречах со Словенией и Кипром.

Marca отмечает, что Модрич не полетит в «Реал» для подготовки к возобновлению сезона, игрок останется в расположении сборной до окончания паузы на международные матчи.

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Все комментарии
DEIVID_22
DEIVID_22
30 марта в 08:55
Зря. Можно и не обыграть Мальту.
КЭТиК
КЭТиК
30 марта в 04:28
Недооценивают они Мальту.
STVA 1
STVA 1
30 марта в 00:31
Без него справятся
Cat01
Cat01
30 марта в 00:28
Решение правильное и своевременное
Ironigor
Ironigor
30 марта в 00:19
Это серьёзная потеря.
1bear
1bear
30 марта в 00:18
...правильное решение,не думаю,что Мальта окажется серьёзным соперником для хорватов,даже второму составу
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