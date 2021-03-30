Модрич пропустит матч Хорватии против Мальты. Игроку предоставили отдых

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30 марта 2021, 00:09

Полузащитник пропустит матч сборной Хорватии против национальной команды Мальты в рамках 3-го тура квалификации ЧМ -2022.

Главный тренер «шашечных» Златко Далич предоставил 35-летнему хавбеку отдых. Модрич на прошлой неделе стал рекордсменом сборной Хорватии по проведенным матчам (135), отыграв по 90 минут во встречах со Словенией и Кипром.

Marca отмечает, что Модрич не полетит в «Реал» для подготовки к возобновлению сезона, игрок останется в расположении сборной до окончания паузы на международные матчи.