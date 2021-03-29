Маслов покинул расположение молодёжной сборной России

Защитник «Спартака» Павел Маслов покинул расположение молодежной сборной России.
В связи с невозможностью принять участие в матче чемпионата Европы против сборной Дании из-за дисквалификации (2 жёлтые карточки) защитник «Спартака» покинул расположение молодёжной сборной России.
А так данная ситуация выглядит со стороны так, будто только он виноват в поражении команды, и спустили на него всех собак....
Да привез пенальти(и я тоже считаю что только второй пенальти на его совести) но он не первый и не последний кто совершает результативные ошибки! Даже звезды футбола привозят, а тут 20 летний парнишка привез...
Удачи сборной в матче с Данией, верю что победят и пройдут дальше! Удачи парням!
А так данная ситуация выглядит со стороны так, будто только он виноват в поражении команды, и спустили на него всех собак....
Да привез пенальти(и я тоже считаю что только второй пенальти на его совести) но он не первый и не последний кто совершает результативные ошибки! Даже звезды футбола привозят, а тут 20 летний парнишка привез...
Удачи сборной в матче с Данией, верю что победят и пройдут дальше! Удачи парням!