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Маслов покинул расположение молодёжной сборной России

29 марта 2021, 16:06
Дания (до 21)Логотип футбольный клуб Дания (до 21)3 : 0Логотип футбольный клуб Россия (до 21)Россия (до 21)Матч завершен

Защитник «Спартака» Павел Маслов покинул расположение молодежной сборной России.

В связи с невозможностью принять участие в матче чемпионата Европы против сборной Дании из-за дисквалификации (2 жёлтые карточки) защитник «Спартака» покинул расположение молодёжной сборной России.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
29 марта в 23:50
Это хорошая новость или плохая ??
ABir
ABir
29 марта в 22:37
Все что нас не убивает, делает сильнее, держись Паша, ещё будут в твоей спортивной жизни и взлеты, и падения
DEIVID_22
DEIVID_22 ответ Санчо Панса (раскрыть)
29 марта в 21:30
Плэй офф в конце мая будет. Всерьёз думаешь, что Севилья отпустила бы основного ЦЗ Кунде или Ренн Камавингу на какой-то молодёжный ЧЕ? Да они бы на ... послали УЕФА с этим турниром. Тоже самое и наши бы клубы сделали.
Союзник противников
Союзник противников
29 марта в 20:50
Все сыграли одинаково бездарно,показав свои слабые морально-волевые качества.А откуда им быть,если главный тренер,футбольная общественность всех видов всё делают для того,чтобы до матча предопределить результат,превознося достоинства соперника? И так многие годы подряд.Так что Сборная французских колоний закономерно с пенальти обыграла перепуганную команду юных миллионеров России.И персоналии тут ни при чём...
Сп62
Сп62 ответ Ironigor (раскрыть)
29 марта в 20:12
Я уже не раз отмечал, что Павел не крайний защитник, а центральный. А то, что и Тедеско и Галактионов ставят его на край, надо с них и спрашивать. Явная ошибка тренера.
Честный Зритель
Честный Зритель ответ Djebrael (раскрыть)
29 марта в 20:05
Да прямо таки во всех командах есть негры ...даже у финов и немцев...только у нашей доблесной нету...наоборот в футбол должны играть сильнейшие а это как раз негры...так что лучше нашу сборную сделать такую же и не парится(дать рос гражданство африканцем да и все) и играть на равных с Бельгией и Францией...
steelhead
steelhead
29 марта в 19:53, ред.
Смотрел только нарезку моментов от матча. Ну, ожидаемо, в целом. Немного жаль Маслова, но делать его козлом отпущения не правильно. Проиграли фавориту, проиграли по делу. Французы техничнее, быстрее, мощнее. Надо искать шансы с Данией, поражение от французов, все же, плановое, чо уж там.
Новый Рубин
Новый Рубин
29 марта в 19:34
Дзюба когда покинет расположение сборной ?
Futurista
Futurista ответ Санчо Панса (раскрыть)
29 марта в 18:55
Возможно даже Чалову не сказали что надо забивать...
Санчо Панса
Санчо Панса
29 марта в 18:53
И что дальше? Спартач, такой спартач.. Видимо ему не сказали, что если мы обыгрываем Данию, то выходим в плей-офф!
Futurista
Futurista
29 марта в 18:49, ред.
-1 молодой игрок из сборной...ну ничего...главное кони и бомжи довольны...теперь всех разгромим...
Spartach from kg
Spartach from kg
29 марта в 18:44
Постоянные привозы не мешеют Варану играть за основу королевского клуба, тоже самое Пепе в своё время, Пике тоже до сих пор играет за топ клуб. А тут видите ли два пенальти, один из которых жульничный и всё чуть ли не враг народа, а Чалов и Тикнизян герои 🤷🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
Spartach from kg
Spartach from kg ответ Против ЦСКА (раскрыть)
29 марта в 18:38
Нечего кривоногим деревам делать в сборной, которые даже пас на 5 метров не могут отдать, обработать и пробить
Spartach from kg
Spartach from kg ответ Ген Геныч (раскрыть)
29 марта в 18:34
А что мог показать Умяров? Он должен был быть в старте или хотя бы после перерыва вот тогда успел бы что-то показать
Ген Геныч
Ген Геныч ответ DEIVID_22 (раскрыть)
29 марта в 18:33
Спасибо большое!!!!!!!!!!Прошу прощения!!!!!!!!!!!!!Вылетело из головы это,в связи с таким шумом!!!!!!!!!!!!!!!!Так что да!!!!!!!!!!Маслов правильно сделал и тр штаб тоже!!!!!!!!!!!!!!!
Dinamo
Dinamo
29 марта в 18:27
Откровенно говоря Паша запорол вчера весь матч. В принципе и с Исландией он выглядел отрезанным ломтем в команде: ни в обороне, ни тем более в атаке.

Но домой он едет лишь по причине того, что нужно начинать подготовку со Спартаком к следующему туру, не тратя время на бесполезное пребывание на ЧЕ, а не из-за негативного отношения к нему в команде. Уверен, ребята его вчера поддержали!
A.S.A
A.S.A
29 марта в 18:26
Что бы не произошло, гл.тренер не должен был отпускать игрока из расположения сборной! Галактионов он видь не только тренер, он еще и педагог и психолог...и такие поступки не красят его как педагога! Не важно произошел ли скандал, или действительно из-за перебора карточек или травма...чтобы небыло, нужно было бы удержать игрока в обойме, а вот после матча с Данией если считает что игрок не соответствует уровню сборной просто не приглашать в ее состав данного игрока
А так данная ситуация выглядит со стороны так, будто только он виноват в поражении команды, и спустили на него всех собак....
Да привез пенальти(и я тоже считаю что только второй пенальти на его совести) но он не первый и не последний кто совершает результативные ошибки! Даже звезды футбола привозят, а тут 20 летний парнишка привез...
Удачи сборной в матче с Данией, верю что победят и пройдут дальше! Удачи парням!
cska1948
cska1948 ответ Djebrael (раскрыть)
29 марта в 18:10
Французы ни чего не создали потому, что за них это сделала НАША команда! Им, при счёте 2:0 в их пользу, и создавать ни чего не надо было!
cska1948
cska1948 ответ Djebrael (раскрыть)
29 марта в 18:06
За сборную Франции играют французские граждане и цвет кожи здесь не имеет значения! Вы ещё американцам скажите, чтобы они негров из спорта убрали! Вот они обрадуются! А вас на премию Мира выдвинут...
Djebrael
Djebrael ответ cska1948 (раскрыть)
29 марта в 18:04
В чем то Вы правы, но какая оглядка при счете 2:0.....это не тот счет, что играть в оглядку и тем более "фаворитам"....:)))...а разговор был по поводу "что они создали", да ничего (это наш привоз)...и если бы...ладно пусть будут реалии....
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев
29 марта в 18:03
Паша не унывай все адекватные болельщики тебя поддерживают, без оплошностей и ошибок ни кто не играет. А те кто пытается облить грязью, но они всегда будут. Как говорят в семье не без урода.
cska1948
cska1948 ответ Djebrael (раскрыть)
29 марта в 17:59
Не надо фантазировать: что было БЫ ЕСЛИ! Надо исходить из реалий того что БЫЛО! А было 2:0, к ДВАДЦАТЬ ПЯТОЙ минуте, в пользу Франции! И с какого перепуга они, в данном случае, должны лететь в атаку, а не играть по счёту? Любая команда, ЛЮБАЯ!, играла бы с оглядкой на свои ворота, старалась бы сохранить победный для себя счёт! С чем французы ПРЕКРАСНО справились!
Djebrael
Djebrael ответ cska1948 (раскрыть)
29 марта в 17:59
И еще , если позволите.....я не расист, НО...называю вещи своими именами...я конечно понимаю, что в свое время Французы сами себе колоний наделали, а потом из этих же колоний запустили к себе новых "французов" (сейчас по сути в почти любую европейскую сборную ткни и найдешь такого..)....так вот под видом молодежки Франции, играла сборная африканских стран... в стартовом составе из 11 игроков было всего ДВА (2) БЕЛЫХ человека, остальные - мартыхаи (в 1998 году, когда Франция стала чемпионом мири, в составе был только 1 мартыхай.... ).... и мое мнение такое (пусть может быть и ошибочное, но какие есть)....такие команды надо исключать из состава европейских стран, пускай играют за кубок Африки ( или как он там называется) с себе подобными......
CSKA2012
CSKA2012 ответ Djebrael (раскрыть)
29 марта в 17:50
Ну да, не даром его даже Гончаренко на лавку посадил) был проблеск с Ростовом, а потом опять упал, может Олич его реанимирует.
DEIVID_22
DEIVID_22
29 марта в 17:50
Кто не в курсе, сейчас будет доигран групповой этап. Четвертьфиналы пройдут в конце мая.
DEIVID_22
DEIVID_22 ответ Ген Геныч (раскрыть)
29 марта в 17:48
Прежде чем это писать надо ознакомиться с информацией. ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ ПРОЙДУТ 31.05.
CSKA2012
CSKA2012 ответ DEIVID_22 (раскрыть)
29 марта в 17:47
во французской 61е ковырялся хаха
Djebrael
Djebrael ответ CSKA2012 (раскрыть)
29 марта в 17:47
Ну а Чалов расстроил, если не сказать более грубо... Куда там в первую ему? ( а то уже все еще один спасатель России)....такой пас ему прям в ногу вложили, а от него как от дерева...(и это не единичный случай)....Чалов на своем уровне (на уровне как он сейчас и в клубе играет), похоже звездный час его прошел (не успев как следует начаться)....как играл коряво, так и продолжает....
Ген Геныч
Ген Геныч ответ DEIVID_22 (раскрыть)
29 марта в 17:47
Т.е вы даже не думаете о 1/4?!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))Т.е из вашей логики следует,что команда уже сдалась ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
DEIVID_22
DEIVID_22
29 марта в 17:46
Вообще ничего плохого в досрочном отъезде не вижу. Когда игроки получают травму они же возвращаются в расположение клуба, а не остаются с командой для атмосферы, единого духа и т.д. Вот и здесь раз не может принять участие в следующей игре, так зачем оставаться, надо ехать в клуб.
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