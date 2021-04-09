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Ловчев — о пасе Дзагоева: «Такие обычно Месси исполняет»

09 апреля 2021, 14:42
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)1 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал победу ЦСКА в матче 1/4 финала Кубка России с тульским «Арсеналом» (2:1).

В этой игре был выдающийся пас Дзагоева. Это то, за что любят футбол, это то, что его красит. Такое впечатление, что он свой компьютер в голове подчистил немного и выдал такой пас на Фернандеса, просто конфетка. Пас, рассчитанный до миллиметра, такие обычно Месси исполняет. Ставим равенство между ними? Не по игре, а по эпизоду, все рассчитано до миллиметра, это была концовка матча.

Была новость, что ЦСКА с ним не продлит контракт, но даже этот пас показывает, что, может быть, не нужно использовать Дзагоева по 90 минут в каждой игре.

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Все комментарии
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ makkie (раскрыть)
10 апреля в 17:59
ну кстати нет, Дзагоев то концовку прошлого года играл и даже забивал победные мячи...
makkie
makkie ответ gwynb1eidd (раскрыть)
10 апреля в 16:46
1 передача за полгода + 1 удачный матч за это же время - это капля в море.
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ makkie (раскрыть)
10 апреля в 16:18
Ну в 90-х со спартаком ЦСКА конкурировать не мог по понятным причинам, там вообще практически никто не мог... То что Алан больше лечится чем играет, это факт, но вот хуже играть он если и стал, то не на много, всё же у него не скорость главный козырь, а гениальные передачи можно отдавать и стоя, как делал Пирло и Тотти...
oFANATo
oFANATo
09 апреля в 22:44
Пас от Аланчика был просто конфетка.... мастер с большой буквы.
И когда он травмирован сразу видно, что ЦСКА с Дзагоевым и без него абсолютно разные команды.
makkie
makkie ответ gwynb1eidd (раскрыть)
09 апреля в 21:38
Господи, 13 лет прошло с того дерби.
Я тоже могу вспомнить матч 1993 года Спартак - цска 6-0, где вас в одну калитку вынесли)
Дзагоев же год от года всё хуже и хуже, всё меньше в игре, больше лечится.
Чему радоваться?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
09 апреля в 17:14
Прикинь, а если бы спартаковский "месси" был бы в составе - вот была бы дуэль двух Месси. Жаль, что ваш ушел в Барселону.
ЮЗИК
ЮЗИК
09 апреля в 16:42
У нас свой Месси, только очень болезненный
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
09 апреля в 16:04
Вратарь Арсенала не просчитал момент. А Дзагоев сделал то, что он делал раньше часто, чем сейчас. Хорошо видит свободные зоны, да и Фернандес с хорошей скоростью. Все сложилось в эпизоде.
У Дзюбы такие моменты не пройдут). Рождённый ползать, летать не может.
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ makkie (раскрыть)
09 апреля в 15:59
Ты лучше напиши, что надеешься, что он не останется в строю к дерби... Поскольку Алан был одним из главных инициаторов знаменитых 5 1....
Союзник противников
Союзник противников
09 апреля в 15:50
Такой пас может быть украшением только тогда,когда есть адресат и ты уверен,что он может сделать то,что сделал Фернандес: Ворваться и опередить ,при сопротивлении защиты,в падении.Это же не пас Дзюбы Азмуну на пустые ворота,или наоборот.То же самое можно сказать про первый гол-Карпова.Тут гадай,это расчётливый,или случайный пас Сигурдссона,завершившийся немыслимым голом.Кстати,замена соавтора гола на нового "спасителя"-Рондона,ничего ЦСКА не дала.
VAN ARM
VAN ARM
09 апреля в 15:49
одна снежинка ещё не снег)))))))))))))))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
09 апреля в 15:44
Ну всё,теперь Дзагу заприкалывают в команде!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
09 апреля в 15:36
Карлик давно ничего не умеет делать на поле только научился условия ставить президенту.
Futurista
Futurista
09 апреля в 15:28
Месси на 5 сек...
Ironigor
Ironigor
09 апреля в 15:10
Алашка даже когда начинал играть футбол в Осетии, будучи мальчишкой ,выделялся из всех своим мышлением на поле и техникой. Хороший пас , это его фишка . Жаль что не все понимают его действий на поле. Ему нужно было уезжать из ЦСКА, во времена Слуцкого . Сейчас его судьба была бы совсем другая. Ещё и Травмы не дали ему раскрыться в полном объёме. Жаль что таких думающих игроков у нас очень мало. На дай то бог здоровья Алану до играть на своём уровне за ЦСКА !!! И показывать стабильность и улучшить статистику своих голевых передач и мячей в воротах соперников. Удачи Алашка !!!
Всем Добра !!!
makkie
makkie
09 апреля в 15:02
Дзагоев раз в год выдал пас - и уже в Месси превратился)
Да еще против Арсенала, который в этом году почти всем проигрывает в чемпионате (за исключением цска).

Я вот не уверен, что Дзагоев останется в строю до ближайшего дерби.
STVA 1
STVA 1
09 апреля в 14:55
Алан умный игрок, но травмы это его бич и они не дали ему раскрыть несомненный свой талант полностью. Жаль конечно, но таких примеров хватает.
Leha-ha50
Leha-ha50
09 апреля в 14:52
Алан за небольшой промежуток времени отдал несколько хороших обостряющих передач. К сожалению ни Обляков , ни Ахметов таким пасом не обладают . Пас конечно филигранный получился. Алан конечно большой мастер, но вот его болячки видно сильно напрягают руководство. Если бы не травмы, то думаю, что с ним давно бы продлили контракт.
Ждем лето , там и решится судьба Алана.
Всем здоровья.
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