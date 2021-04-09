Ловчев — о пасе Дзагоева: «Такие обычно Месси исполняет»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал победу ЦСКА в матче 1/4 финала Кубка России с тульским «Арсеналом» (2:1).
В этой игре был выдающийся пас Дзагоева. Это то, за что любят футбол, это то, что его красит. Такое впечатление, что он свой компьютер в голове подчистил немного и выдал такой пас на Фернандеса, просто конфетка. Пас, рассчитанный до миллиметра, такие обычно Месси исполняет. Ставим равенство между ними? Не по игре, а по эпизоду, все рассчитано до миллиметра, это была концовка матча.
Была новость, что ЦСКА с ним не продлит контракт, но даже этот пас показывает, что, может быть, не нужно использовать Дзагоева по 90 минут в каждой игре.
Ждем лето , там и решится судьба Алана.
Всем здоровья.
Ждем лето , там и решится судьба Алана.
Всем здоровья.