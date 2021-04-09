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Карпин: «Насколько я знаю, Норманну всё нравится в „Ростове“»

09 апреля 2021, 09:36

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о возможной продаже полузащитника Матиаса Норманна.

Насколько я знаю, Норманну всё нравится в «Ростове», но если поступит хорошее предложение, которое устроит всех, то будем думать.

Какая сейчас может быть цена на Норманна? Смотря кто и как ее определяет. Понятно, что по факту сколько заплатят — столько и стоит. Но вот вам ситуация: моя машина тянет на миллион рублей, но за нее предлагают только 500 тысяч, а у меня нужда и отдаю за эту сумму. Или появилось два покупателя, каждый готов выложить миллион — значит авто может уйти уже за 1,5 миллиона. Хотя это больше вопрос не ко мне, а к руководству клуба.

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Все комментарии
Трезвый повар
Трезвый повар
09 апреля в 11:02
С Норманном всё предельно ясно. Ему действительно нравится город, команда, тренер. Но если будет хорошее предложение в районе 10-15 евролямов то его продадут. Разумеется с согласия Матиаса
Аксинья
Аксинья
09 апреля в 10:19
Как только найдется хороший покупатель Арташес сразу продаст его - клубу нужна финансовая подпитка для приобретения новых молодых дарований ))
izrafel
izrafel
09 апреля в 10:12
Пусть остается...не помешает
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
09 апреля в 09:45
Вот и славненько!
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