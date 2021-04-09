Карпин: «Насколько я знаю, Норманну всё нравится в „Ростове“»

Главный тренер «Ростова» рассказал о возможной продаже полузащитника .

Насколько я знаю, Норманну всё нравится в «Ростове», но если поступит хорошее предложение, которое устроит всех, то будем думать.

Какая сейчас может быть цена на Норманна? Смотря кто и как ее определяет. Понятно, что по факту сколько заплатят — столько и стоит. Но вот вам ситуация: моя машина тянет на миллион рублей, но за нее предлагают только 500 тысяч, а у меня нужда и отдаю за эту сумму. Или появилось два покупателя, каждый готов выложить миллион — значит авто может уйти уже за 1,5 миллиона. Хотя это больше вопрос не ко мне, а к руководству клуба.