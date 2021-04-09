Коновалов: «Не думаю, что мы были хуже ЦСКА»

Полузащитник тульского «Арсенала» прокомментировал поражение от ЦСКА в матче 1/4 финала Кубка России.

Обидное поражение. Не думаю, что мы были хуже ЦСКА , имели и моменты, и шансы выиграть этот матч. Оставшись в меньшинстве, понятное дело, больше оборонялись, отдали все силы, но этого, к сожалению, не хватило. Голевая передача с углового? Мы работаем над стандартами, уделяем этому внимание. В принципе, ничего необычного. Как задумывал, так и выполнил эту подачу. В том эпизоде все удачно получилось.