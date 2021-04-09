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Коновалов: «Не думаю, что мы были хуже ЦСКА»

09 апреля 2021, 10:05
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)1 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Полузащитник тульского «Арсенала» Игорь Коновалов прокомментировал поражение от ЦСКА в матче 1/4 финала Кубка России.

Обидное поражение. Не думаю, что мы были хуже ЦСКА, имели и моменты, и шансы выиграть этот матч. Оставшись в меньшинстве, понятное дело, больше оборонялись, отдали все силы, но этого, к сожалению, не хватило. Голевая передача с углового? Мы работаем над стандартами, уделяем этому внимание. В принципе, ничего необычного. Как задумывал, так и выполнил эту подачу. В том эпизоде все удачно получилось.

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RamonCSKA
RamonCSKA ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
09 апреля в 21:05, ред.
Ну какой молодцы ,.знаешь сушить футбол , такое надо наоборот искоренять, вот отобрать мяч и мчаться в контр атаку или все командой переходить в позиционное нападение это другое, а играть большую часть матча в 10 на своей трети поля , с тактикой мелкого фола, грязными удержаниями , борьбой, тут ближе уже к регби, зрелища особого нет, скоростей нет
Ну мне лично было противно смотреть, как 10 футболистов обороняются с помощью того , что они физически мощнее и нет пространства для быстрых игроков
RamonCSKA
RamonCSKA ответ STVA 1 (раскрыть)
09 апреля в 21:00
Ну лиль в автобус не играет и близко он всей командой выбегает в контр атаки и работает высоким прессингом, автобусом там и не пахнет, у них идеальный прессинг и почти нет разрывов между линиями, все вместе в атаку и все вместе в прессинг
Просто там соревнования между всеми в одинаковых условиях и все играют в атаку, от обороны очень редко кто играет
Из двух защитников отдают предпочтение более техничному
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
09 апреля в 12:51
Если взглянуть на статистику то армейцы были гораздо лучше туляков а то, что Коновалов говорит о том, что сели в оборону после удаления то он мягко говоря лукавит, они вышли на поле с тактикой обороняться в десятером а если удастся забить то обороняться 11-ью игроками. Мне как болельщику ЦСКА тоже не понравилась игра армейцев несмотря на огромнон преимущество т.к. такую команду как Арсенал надо легко положить на лопатки но сказать, что канониры были ничем не хуже как минимум не правда. Тем не менее туляки молодцы, что в их положении дошли до четвертьфинала и дали бой армейцам своей защитой. Считаю победу ЦСКА закономерной.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ vinyardrip (раскрыть)
09 апреля в 12:24
Федя не захотел, а на матч с ЦСКа не вышел, потому-что в предыдущей игре ему "ошибочно" дали красную. Порванные бутсы "феди" помнишь? Не помню с кем играл тогда Локо. Не Краснодар случайно?).
vinyardrip
vinyardrip ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
09 апреля в 12:17
федя не захочет, газпрем не отскочит
materazzi2855
materazzi2855
09 апреля в 11:50
2 отскока в двух матчах, отличную команду принял Олич после ВМГ.
ermak6848
ermak6848
09 апреля в 11:40
Пушкарям не хватило физики и уделние подвело...
А так молодцы !!!
oFANATo
oFANATo
09 апреля в 11:39
После драки кулаками не машут!
STVA 1
STVA 1 ответ RamonCSKA (раскрыть)
09 апреля в 11:39
Ну вот ты сам на все ответил. Кто то выбирает игру на встречных курсах, а кто то очки. Взять ту же Францию... Лилль разве выиграл у ПСЖ играя в атаку? Не думаю... И про болел.... Болелы заклюют за скучный футбол.. Логично! Но и в тоже время когда ты будешь идти с весёлым футболом в зоне вылета, то думаю не особо болелы рады будут. Любая тактика имеет право на жизнь, если она приносит очки. Вспомни слова Великого Лобановского:самое красивое в игре это счёт на табло! Так вроде он говорил. А он знал что говорит.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
09 апреля в 11:16
Конь не захочет
Судья не вскочет!).
Я внимательно теперь буду смотреть за работой судкорпуса, когда они будут судить матчи с участием ЦСКа и игры тех команд, которым предстоит играть с вами в следующем туре, даже последующем. Жёлтые, красные. Вообщем возвращать надо лупу)).
События этих дней заставляет вспомнить прошлое. Пенки, удаления, посадка игроков на жёлтые в этом матче и в других. Надо просто внимательно смотреть без симпатии к своему клубу. Мне это проще сделать, потому-что я нейтрален).
Пришло время решающих матчей в чемпионате и за Кубок).
RamonCSKA
RamonCSKA ответ STVA 1 (раскрыть)
09 апреля в 11:07, ред.
Да вон посмотри чемпионаты допустим Франция, там последняя команда в чемпионате , может и лидеров обыграть и они играют в атаку, они не стоят возле своих ворот, там сразу свои же болельщики заклюют за скучный автобусный футбол
Вообще-то сухой автобусный футбол , сбивает темп и дело у нас вообще в общей тактике, чемпионат пешеходный потому что одна команда защищается вся на своей половине, а вторая позициционно атакует , почти без движения игра, а европе играют на встречных курсах и поэтому скорости выше
В той же Голландии что там футболисты лучше или дороже?нет просто они играют в современный футбол, высокая защита , высокий прессинг
SHMEL
SHMEL ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
09 апреля в 10:59
Щенникова не жалели, там всё нормально, а по второму ничего не понял из вашего пассажа.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ SHMEL (раскрыть)
09 апреля в 10:55
Думаю за то и за это). Шенникова, то пожалЕли).
SHMEL
SHMEL ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
09 апреля в 10:52
А его что, просто так удалили, за то что забил нам? Или может он что-то сделал всё-таки для удаления?
SHMEL
SHMEL
09 апреля в 10:51
Конечно не хуже, парк автобусов выставили , сами не играли и другим не давали, а так да, конечно не хуже...
112910415
112910415
09 апреля в 10:50
смирись, так часто бывает
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ RamonCSKA (раскрыть)
09 апреля в 10:31
Один нап, самый опасный, который забил и то удалили).
mihaluch
mihaluch
09 апреля в 10:30
ЦСКА более мастеровитые.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
09 апреля в 10:22
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    09 апреля в 10:14
    ЦСКА повезло больше.
    STVA 1
    STVA 1 ответ RamonCSKA (раскрыть)
    09 апреля в 10:13
    Ну а что им вперёд бежать и получить полную кошелку? Ведь у вас качественнее игроки... Таковы реалии..
    RamonCSKA
    RamonCSKA
    09 апреля в 10:10
    Как футболисты хуже, то что Арсенал убивал и сушил футбол факт , единственный футболист кто более менее играл в футбол у них это ломовицкий
    Автобусы становятся все более популярными
    Один Луценко был нападающим и 9 защитников
    Mekail
    Mekail
    09 апреля в 10:08
    Хороший матч получился
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