Коновалов: «Не думаю, что мы были хуже ЦСКА»

Полузащитник тульского «Арсенала» Игорь Коновалов прокомментировал поражение от ЦСКА в матче 1/4 финала Кубка России.
Обидное поражение. Не думаю, что мы были хуже ЦСКА, имели и моменты, и шансы выиграть этот матч. Оставшись в меньшинстве, понятное дело, больше оборонялись, отдали все силы, но этого, к сожалению, не хватило. Голевая передача с углового? Мы работаем над стандартами, уделяем этому внимание. В принципе, ничего необычного. Как задумывал, так и выполнил эту подачу. В том эпизоде все удачно получилось.
Судья не вскочет!).
Я внимательно теперь буду смотреть за работой судкорпуса, когда они будут судить матчи с участием ЦСКа и игры тех команд, которым предстоит играть с вами в следующем туре, даже последующем. Жёлтые, красные. Вообщем возвращать надо лупу)).
События этих дней заставляет вспомнить прошлое. Пенки, удаления, посадка игроков на жёлтые в этом матче и в других. Надо просто внимательно смотреть без симпатии к своему клубу. Мне это проще сделать, потому-что я нейтрален).
Пришло время решающих матчей в чемпионате и за Кубок).
Судья не вскочет!).
Я внимательно теперь буду смотреть за работой судкорпуса, когда они будут судить матчи с участием ЦСКа и игры тех команд, которым предстоит играть с вами в следующем туре, даже последующем. Жёлтые, красные. Вообщем возвращать надо лупу)).
События этих дней заставляет вспомнить прошлое. Пенки, удаления, посадка игроков на жёлтые в этом матче и в других. Надо просто внимательно смотреть без симпатии к своему клубу. Мне это проще сделать, потому-что я нейтрален).
Пришло время решающих матчей в чемпионате и за Кубок).