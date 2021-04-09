Деспотович: «„Ростов“ — команда хорошая, может побороться за еврокубки»

Нападающий «Рубина» прокомментировал предстоящий матч с «Ростовом» в 25-м туре РПЛ .

Нас ожидает еще одна тяжелая игра на выезде. «Ростов» — команда хорошая, имеет шансы подняться вверх в турнирной таблице, тоже побороться за еврокубки. Так что, если мы выиграем, получим от них отрыв в шесть очков. Поэтому готовимся к тяжелой игре и игре, которая может нам принести очень многое.

В сборной получил повреждение голеностопа, вернулся в Казань, начал тренировки. Но сейчас чувствую себя хорошо, неделю уже тренировался с командой, надеюсь все будет хорошо.