Деспотович: «„Ростов“ — команда хорошая, может побороться за еврокубки»

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович прокомментировал предстоящий матч с «Ростовом» в 25-м туре РПЛ.
Нас ожидает еще одна тяжелая игра на выезде. «Ростов» — команда хорошая, имеет шансы подняться вверх в турнирной таблице, тоже побороться за еврокубки. Так что, если мы выиграем, получим от них отрыв в шесть очков. Поэтому готовимся к тяжелой игре и игре, которая может нам принести очень многое.
В сборной получил повреждение голеностопа, вернулся в Казань, начал тренировки. Но сейчас чувствую себя хорошо, неделю уже тренировался с командой, надеюсь все будет хорошо.
Грязная история подлецов. Все возвращается теперь в еврокубках. До этих гоблинов не доходит, что без сильных тренеров РПЛ, эта резиновая кукла в еврокубках. А болельщики становятся участниками поклева на тренера называя его нехорошими словами.
Да и в чем плохого, если достойный тренер зарабатывает достойную з/пл? Я все сказал.
Грязная история подлецов. Все возвращается теперь в еврокубках. До этих гоблинов не доходит, что без сильных тренеров РПЛ, эта резиновая кукла в еврокубках. А болельщики становятся участниками поклева на тренера называя его нехорошими словами.
Да и в чем плохого, если достойный тренер зарабатывает достойную з/пл? Я все сказал.
Кристиан Нобоа
«Раз Бердыев не останется в „Ростове“, я тоже не останусь», – заявил эквадорец сразу после того, как стало понятно, что история Курбана Бердыева и клуба с берегов Дона подошла к концу. Удержать в «Ростове» Нобоа не было никакой возможности, ведь контракт хавбека был заключен до конца сезона. Долго безработным южноамериканец оставаться не стал, но не пошел за Бердыевым в Казань, а заключил соглашение с «Зенитом».
Денис Терентьев
По маршруту из сплошных дефисов Ростов-на-Дону – Санкт-Петербург отправился и молодой российский защитник Терентьев. Уроженец Северной столицы, выпускник зенитовской академии дебютировал в первой команде еще при Лучано Спаллетти, но матч 2012 года против «Анжи» так и остается пока единственным в майке «Зенита» для Терентьева.
Теперь в Питере Фурсенко и Сарсания запускают проект «Вернем своих» и первой его ласточкой стал правый защитник «Ростова», который при Бердыеве вырос в крепкого мастера.
Сесар Навас
37-летний испанец – еще один верный боец Бердыева. Когда в Казани с ветераном не стали продлевать контракт опытного защитника приютили в Ростове. «Ушел Бердыев – ушел и его игрок», – эта схема сработала не только в отношении Нобоа. У Наваса контракт также действовал до конца сезона, так что объявление о расставании с испанцем было лишь вопросом нескольких дней. В пятницу клуб подтвердил неизбежное.
Никита Медведев
Покидает «Ростов» и обладатель нового рекорда по количеству «сухих» минут в РФПЛ (952 минуты).
«Мы благодарим Никиту Медведева за его уверенную игру в воротах „Ростова“ и желаем ему новых рекордов и выдающихся карьерных достижений», – проводила пресс-служба клуба 22-летнего вратаря, ставшего одним из главных открытий сезона. Весной ходили слухи об интересе к Медведеву со стороны «Монако», но даже если вариант с монегсками не срастется, долго оставаться без работы вратарю едва ли придется.
Сослан Джанаев
Вратарская линия «Ростова» 9 июня полностью осиротела, ведь «Ростов» объявил еще и об уходе Сослана Джанаева, который до травмы постоянно пополнял свою коллекцию «сухих» матчей.
– За три года «Ростов» для меня стал по-настоящему родным, – говорит Джанаев. – Здесь были сыграны исторические и незабываемые игры для нас. Спасибо нашему гениальному тренерскому штабу, за то что воспитали команду МУЖИКОВ!!! Спасибо персоналу, за Ваш труд, Вы лучшие. Часть меня, всегда останется здесь!!! Удачи, «Ростов»!
Владимир Гранат
Первым, но наверняка не последним футболистом, проследовавшим по маршруту Ростов – Казань стал центральный защитник Гранат, который у Бердыева сумел реанимировать свою карьеру после не слишком удачного сезона в «Спартаке». Из ФНЛ, где он выступал за «Спартак-2», Владимир попал сразу в Лигу чемпионов, и картины не портил. Теперь ему предстоит завоевать место в основе «Рубина», растолкав локтями многочисленных, но малоэффективных легионеров.
Кто может уйти
Фото: © Getty Images
Практически все, кто хоть сколько-нибудь интересен клубам РФПЛ, а таких в «Ростове» еще остается немало. Самый лакомый кусок – Сердар Азмун, к которому приценивается «Зенит», пара-тройка других российских команд и еще больше зарубежных. Контракт иранца с «Ростовом» действует еще два года, так что на его трансфере можно заработать даже больше 13 млн евро, в которые его оценивает transfermarkt.de.
Пополнить свой бюджет «Ростов» может на продажах Дмитрия Полоза (ориентировочная цена – 6 млн евро), Александра Ерохина (5 млн), Федора Кудряшова (3,5 млн), Павла Могилевца (3 млн) и Михи Мевли (3 млн) и еще 5-6 игроков на действующих контрактах. Кто останется в команде, рассыпающейся на глазах, сказать сложно. Разве что Тимофей Калачев да Александр Гацкан, которые оказались в «Ростове» задолго до прихода Курбана Бердыева.
Недавняя фраза Мирчи Луческу о принесенных в бюджет клуба 100 млн евро на трансферах немало повеселила публику, а вот работа Бердыева в «Ростове» и его наследие действительно могут обогатить провинциальный клуб на 20-25 млн и это не считая уже полученных доходов от выступления в Лиге чемпионов.
Кристиан Нобоа
«Раз Бердыев не останется в „Ростове“, я тоже не останусь», – заявил эквадорец сразу после того, как стало понятно, что история Курбана Бердыева и клуба с берегов Дона подошла к концу. Удержать в «Ростове» Нобоа не было никакой возможности, ведь контракт хавбека был заключен до конца сезона. Долго безработным южноамериканец оставаться не стал, но не пошел за Бердыевым в Казань, а заключил соглашение с «Зенитом».
Денис Терентьев
По маршруту из сплошных дефисов Ростов-на-Дону – Санкт-Петербург отправился и молодой российский защитник Терентьев. Уроженец Северной столицы, выпускник зенитовской академии дебютировал в первой команде еще при Лучано Спаллетти, но матч 2012 года против «Анжи» так и остается пока единственным в майке «Зенита» для Терентьева.
Теперь в Питере Фурсенко и Сарсания запускают проект «Вернем своих» и первой его ласточкой стал правый защитник «Ростова», который при Бердыеве вырос в крепкого мастера.
Сесар Навас
37-летний испанец – еще один верный боец Бердыева. Когда в Казани с ветераном не стали продлевать контракт опытного защитника приютили в Ростове. «Ушел Бердыев – ушел и его игрок», – эта схема сработала не только в отношении Нобоа. У Наваса контракт также действовал до конца сезона, так что объявление о расставании с испанцем было лишь вопросом нескольких дней. В пятницу клуб подтвердил неизбежное.
Никита Медведев
Покидает «Ростов» и обладатель нового рекорда по количеству «сухих» минут в РФПЛ (952 минуты).
«Мы благодарим Никиту Медведева за его уверенную игру в воротах „Ростова“ и желаем ему новых рекордов и выдающихся карьерных достижений», – проводила пресс-служба клуба 22-летнего вратаря, ставшего одним из главных открытий сезона. Весной ходили слухи об интересе к Медведеву со стороны «Монако», но даже если вариант с монегсками не срастется, долго оставаться без работы вратарю едва ли придется.
Сослан Джанаев
Вратарская линия «Ростова» 9 июня полностью осиротела, ведь «Ростов» объявил еще и об уходе Сослана Джанаева, который до травмы постоянно пополнял свою коллекцию «сухих» матчей.
– За три года «Ростов» для меня стал по-настоящему родным, – говорит Джанаев. – Здесь были сыграны исторические и незабываемые игры для нас. Спасибо нашему гениальному тренерскому штабу, за то что воспитали команду МУЖИКОВ!!! Спасибо персоналу, за Ваш труд, Вы лучшие. Часть меня, всегда останется здесь!!! Удачи, «Ростов»!
Владимир Гранат
Первым, но наверняка не последним футболистом, проследовавшим по маршруту Ростов – Казань стал центральный защитник Гранат, который у Бердыева сумел реанимировать свою карьеру после не слишком удачного сезона в «Спартаке». Из ФНЛ, где он выступал за «Спартак-2», Владимир попал сразу в Лигу чемпионов, и картины не портил. Теперь ему предстоит завоевать место в основе «Рубина», растолкав локтями многочисленных, но малоэффективных легионеров.
Кто может уйти
Фото: © Getty Images
Практически все, кто хоть сколько-нибудь интересен клубам РФПЛ, а таких в «Ростове» еще остается немало. Самый лакомый кусок – Сердар Азмун, к которому приценивается «Зенит», пара-тройка других российских команд и еще больше зарубежных. Контракт иранца с «Ростовом» действует еще два года, так что на его трансфере можно заработать даже больше 13 млн евро, в которые его оценивает transfermarkt.de.
Пополнить свой бюджет «Ростов» может на продажах Дмитрия Полоза (ориентировочная цена – 6 млн евро), Александра Ерохина (5 млн), Федора Кудряшова (3,5 млн), Павла Могилевца (3 млн) и Михи Мевли (3 млн) и еще 5-6 игроков на действующих контрактах. Кто останется в команде, рассыпающейся на глазах, сказать сложно. Разве что Тимофей Калачев да Александр Гацкан, которые оказались в «Ростове» задолго до прихода Курбана Бердыева.
Недавняя фраза Мирчи Луческу о принесенных в бюджет клуба 100 млн евро на трансферах немало повеселила публику, а вот работа Бердыева в «Ростове» и его наследие действительно могут обогатить провинциальный клуб на 20-25 млн и это не считая уже полученных доходов от выступления в Лиге чемпионов.
Игроки, которые ушли некоторые были в арендах, у кого-то закончились контракты. Все это было в СМИ. Когда Бердыев пришел в клуб там уже были проблемы с финансами. Игрокам не платили по полгода з/пл. Еврокубки решили некоторые долги. Все это известно.
При Карпине кстати тоже был период, когда он намекал о финпроблемах клуба, что сорвётся с Ростова, если что.
Игроки, которые ушли некоторые были в арендах, у кого-то закончились контракты. Все это было в СМИ. Когда Бердыев пришел в клуб там уже были проблемы с финансами. Игрокам не платили по полгода з/пл. Еврокубки решили некоторые долги. Все это известно.
При Карпине кстати тоже был период, когда он намекал о финпроблемах клуба, что сорвётся с Ростова, если что.
Про еврокубки Карпина вообще молчу. Кому Ростов проиграл в ЛЕ?).
Плохо, что тренер, который бил Зенит, ЦСКа, Спартак, играл на равных с Краснодаром, с Локо, привел команду из пердива к серебряным медалям, Ростов при Бердыеве увидел ЛЧ, получает от болел клеймо "автобуса".
Росклубы в Европе летят с позором, потому-что не умеют защищаться. И атаковать не умеют. Одни понты. И уровень тренера и физрука в еврокубках, это наглядно показывает, кто есть кто. В росчемпионате много подводных камней. И настоящему тренеру бывает очень трудно показывать все на что он способен. Поэтому появляются потом разговоры о "барыге", об "автобусах" и других негативах. И ни слова, как добивалась слава Ростова, "мужиков", победы и очки в еврокопилку. Бердыев, фактически единственный тренер, который в разных клубах, в еврокопилку России положил всех больше очков, чем ростренеры и иностранцы за короткий срок. Это говорит только об силе тренера. Вот так..
Про еврокубки Карпина вообще молчу. Кому Ростов проиграл в ЛЕ?).
Плохо, что тренер, который бил Зенит, ЦСКа, Спартак, играл на равных с Краснодаром, с Локо, привел команду из пердива к серебряным медалям, Ростов при Бердыеве увидел ЛЧ, получает от болел клеймо "автобуса".
Росклубы в Европе летят с позором, потому-что не умеют защищаться. И атаковать не умеют. Одни понты. И уровень тренера и физрука в еврокубках, это наглядно показывает, кто есть кто. В росчемпионате много подводных камней. И настоящему тренеру бывает очень трудно показывать все на что он способен. Поэтому появляются потом разговоры о "барыге", об "автобусах" и других негативах. И ни слова, как добивалась слава Ростова, "мужиков", победы и очки в еврокопилку. Бердыев, фактически единственный тренер, который в разных клубах, в еврокопилку России положил всех больше очков, чем ростренеры и иностранцы за короткий срок. Это говорит только об силе тренера. Вот так..
Желаю обеим командам хорошей иры и победы Ростову
Желаю обеим командам хорошей иры и победы Ростову