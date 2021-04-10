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Григорян: «Если все атаки идут через длинные передачи — это не „Спартак“»

10 апреля 2021, 18:14

Российский тренер Александр Григорян поделился мнением о стиле игры, в котором играет «Спартак» при Доменико Тедеско.

Стоит отдать должное Тедеско: то, что он предлагает в РПЛ в игровом плане, отлажено здорово. Но мы должны понимать, что речь идёт о «Спартаке». Вы можете представить, что «Барселона» вдруг начала играть через лонгболы? Нет, это невозможно. Кто бы ни был тренером, этого сделать не дадут, потому что речь идёт о стилистике и религии клуба. Поэтому какими бы ни были убедительными атаки в завершающей стадии, если все они развиваются только через длинные передачи — это уже не «Спартак».

Должно ли это тревожить болельщиков? Поколения меняются, многие болельщики, которые реально понимали, что такое спартаковский футбол, становятся взрослыми или даже пожилыми людьми. Приходит новое поколение поклонников «Спартака», и, в чём я всё больше убеждаюсь, народу важен результат. А его Тедеско давать в состоянии.

В марте Григорян покинул пост главного тренера «Урарту».

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Все комментарии
Futurista
Futurista
10 апреля в 20:33
Всем поколениям известно Спартак там где победы...стиль это детали...
sv_1969
sv_1969
10 апреля в 19:58
С уходом Хави и Иньесты у Барсы нет стиля))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
10 апреля в 19:51
Дух, стиль, религия, кружева и т.д. просто смешно.
112910415
112910415
10 апреля в 19:10
есть такое слово - вариативность
makkie
makkie
10 апреля в 18:53
Ээ-м, а где Григорян увидел длинные передачи?
Все отмечают, что футбол в исполнении Спартака стал динамичнее, интереснее и острее. Нет долгого переката мяча сзади. Все передачи вперед, в атаку, на обострение. И голы разнообразные. Типичный современный футбол, а не тики-така ради тики-таки.

Вот Зенит часто играет в забросы на Дзюбу. Играл раньше, играет и сейчас.
ABir
ABir
10 апреля в 18:40
Посмотрите, как играл Реал с Ливерпулем. Тедеско следит за прогрессом и внедряет передовое и действенное. Когда Спартак играл в стеночки и забегание, ещё не был изобретён «автобус»
25процентный клоун
25процентный клоун
10 апреля в 18:35
Золотые слова, только Кононов давал спартаковский футбол
mihaluch
mihaluch
10 апреля в 18:31
Спартак играет как хочет главное результат.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
10 апреля в 18:20
С Соболем Спартак может сыграть и длинными передачами. Это только разнообразит тактику Тедеско и добавит проблем сопернику.
КЭТиК
КЭТиК
10 апреля в 18:15
Стиль можно и поменять ради результата.
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