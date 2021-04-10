Григорян: «Если все атаки идут через длинные передачи — это не „Спартак“»

Российский тренер Александр Григорян поделился мнением о стиле игры, в котором играет «Спартак» при Доменико Тедеско.
Стоит отдать должное Тедеско: то, что он предлагает в РПЛ в игровом плане, отлажено здорово. Но мы должны понимать, что речь идёт о «Спартаке». Вы можете представить, что «Барселона» вдруг начала играть через лонгболы? Нет, это невозможно. Кто бы ни был тренером, этого сделать не дадут, потому что речь идёт о стилистике и религии клуба. Поэтому какими бы ни были убедительными атаки в завершающей стадии, если все они развиваются только через длинные передачи — это уже не «Спартак».
Должно ли это тревожить болельщиков? Поколения меняются, многие болельщики, которые реально понимали, что такое спартаковский футбол, становятся взрослыми или даже пожилыми людьми. Приходит новое поколение поклонников «Спартака», и, в чём я всё больше убеждаюсь, народу важен результат. А его Тедеско давать в состоянии.
В марте Григорян покинул пост главного тренера «Урарту».
Все отмечают, что футбол в исполнении Спартака стал динамичнее, интереснее и острее. Нет долгого переката мяча сзади. Все передачи вперед, в атаку, на обострение. И голы разнообразные. Типичный современный футбол, а не тики-така ради тики-таки.
Вот Зенит часто играет в забросы на Дзюбу. Играл раньше, играет и сейчас.
Все отмечают, что футбол в исполнении Спартака стал динамичнее, интереснее и острее. Нет долгого переката мяча сзади. Все передачи вперед, в атаку, на обострение. И голы разнообразные. Типичный современный футбол, а не тики-така ради тики-таки.
Вот Зенит часто играет в забросы на Дзюбу. Играл раньше, играет и сейчас.