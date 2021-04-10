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Иванов: «С Погребняком мы всегда договоримся, если он будет готов играть»

10 апреля 2021, 15:25

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о возможном продлении контракта с нападающим Павлом Погребняком.

Паша Погребняк будет играть столько, сколько сможет. У нас не стоит вопрос, заканчивает он или нет. С Пашей мы всегда договоримся, если он будет готов еще играть. В этом году он приехал без сборов, а сейчас помогает команде. Мы не заглядываем к нему в паспорт. Хотя я когда-то ему говорил: «Паш, чем быстрее ты закончишь, тем быстрее адаптируешься к новой жизни». Таких нападающих в нашей Премьер-Лиге очень немного.

Доиграем сезон и будем разговаривать о его дальнейшей судьбе, — захочет ли он играть или не захочет. Мы никогда не скидывали его со счетов, потому что он игрок высокого уровня. Он много сделал для нашего футбола и для нашего клуба. Он очень нам помог, а мы ему благодарны. Если Паша захочет, то он останется.

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Все комментарии
112910415
112910415
10 апреля в 18:07
может ещё Паша !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
10 апреля в 17:06
Надо продлевать,иногда выручает!
sv_1969
sv_1969
10 апреля в 16:45
Паша нашёл свою команду к пенсии))
STVA 1
STVA 1
10 апреля в 16:44
Значит договорятся если что!
Ironigor
Ironigor
10 апреля в 15:51
Пора сказать, - Прощай !!!
На заслуженный отдых, всему своё время !!!
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