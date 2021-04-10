Иванов: «С Погребняком мы всегда договоримся, если он будет готов играть»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о возможном продлении контракта с нападающим .

Паша Погребняк будет играть столько, сколько сможет. У нас не стоит вопрос, заканчивает он или нет. С Пашей мы всегда договоримся, если он будет готов еще играть. В этом году он приехал без сборов, а сейчас помогает команде. Мы не заглядываем к нему в паспорт. Хотя я когда-то ему говорил: «Паш, чем быстрее ты закончишь, тем быстрее адаптируешься к новой жизни». Таких нападающих в нашей Премьер-Лиге очень немного.

Доиграем сезон и будем разговаривать о его дальнейшей судьбе, — захочет ли он играть или не захочет. Мы никогда не скидывали его со счетов, потому что он игрок высокого уровня. Он много сделал для нашего футбола и для нашего клуба. Он очень нам помог, а мы ему благодарны. Если Паша захочет, то он останется.