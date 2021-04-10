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Селюк: «Яя Туре восхищён игрой „Спартака“»

10 апреля 2021, 17:25
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Дмитрий Селюк, агент бывшего полузащитника «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре, рассказал, что Яя восхищен игрой «Спартака».

Многие считают, что матч «Локомотив» — «Спартак» будет игрой за второе место. Но я уверен, что второе место займёт «Спартак». Вчера, когда разговаривал с Яя, он в свободное время смотрел игру «Спартака». Яя сказал, что игра «Спартака» ему очень нравится. Меня удивило, что за короткий промежуток Яя посмотрел аж четыре матча «Спартака». Он был восхищён их игрой.

Я как был, так и продолжаю быть уверенным, что «Спартак» займет второе место. Понятно, что «Зенит» уже не догнать. Что касается «Локомотива», то он вместе с «Динамо» будет бороться за третье место.

В феврале Туре стал ассистентом главного тренера донецкого «Олимпика».

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Все комментарии
Lu4nik
Lu4nik ответ berda2003 (раскрыть)
11 апреля в 13:38
тем более, таких ранимых и плаксивых
berda2003
berda2003
10 апреля в 18:54
может быть, жизнь негров, мо-о-о-жет быть, и важна, а вот мнение их, нам до 63...
ABir
ABir
10 апреля в 18:42
Ему есть, чему поучиться у Спартака
Федор Паршунин
Федор Паршунин
10 апреля в 18:38
Селюк сказал Туре, что Тедеско уходит из "Спартака", а в донецком "Олимпике" видимо зарплаты не внушают.
Leha-ha50
Leha-ha50
10 апреля в 18:33, ред.
Какое тончайшее , завуалированное предложение услуг Яя Туре от Селюка.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
10 апреля в 18:32
Чувствуется лёгкий пиар своего подопечного.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ 112910415 (раскрыть)
10 апреля в 18:24
Селюк до сих пор наверное Яя Туре пытается трудоустроить. Он просто так говорить не будет, он алчный.
По мне так таких вообще надо гнать подальше от России и даже не упоминать об нём.
112910415
112910415
10 апреля в 18:19
правильное кино смотрит ! ...
но к чему эта новость ?
ЮЗИК
ЮЗИК
10 апреля в 18:09
Интересно к чему это было сказано
Байкал-38.
Байкал-38.
10 апреля в 18:07
Если Селюк хвалит, то жди беды.... Значит Селюк с Яя Туре уже идёт к вам!!!
Futurista
Futurista
10 апреля в 18:00
Господа модераторы, ну и в чем троллинг?...странный спойлер...просто интересно...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 апреля в 17:55
Никак Онон в Спартак намылился...
Futurista
Futurista ответ Romkurch (раскрыть)
10 апреля в 17:54
    sv_1969
    sv_1969 ответ Romkurch (раскрыть)
    10 апреля в 17:51
      Romkurch
      Romkurch
      10 апреля в 17:43, ред.
      В это вообще мало верится, про спартак в Европе давно забыли. А Селюк известный враль и демагог.
      drug01
      drug01
      10 апреля в 17:42
      Это просто чудо....
      beefs
      beefs
      10 апреля в 17:42
      а чего это Яя интересуется Спартаком, может быть метит в тренеры вместо Тедеско...
      shlomo
      shlomo
      10 апреля в 17:41
      Пока слишком много пустых разговоров...
      -ZIBOROCK-
      -ZIBOROCK- ответ Ironigor (раскрыть)
      10 апреля в 17:36
      Да, в Дзюбином!)
      - Туре, ты?!
      -Я, я, дас ис фантастиш!)
      PiterGrad
      PiterGrad
      10 апреля в 17:36
      А се все так уверенны в победе Зенита? Им Дюков всем уже сказал? Просто игры при Семаке нет, как мы набираем очки.. неизвестно .
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
      10 апреля в 17:30
      На Украине нельзя хвалить "Спартак".
      Ironigor
      Ironigor
      10 апреля в 17:30
      А где это было ??? Во сне !??
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