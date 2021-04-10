Тихонов: «Это матч года и для „Локомотива“, и для „Спартака“»

Бывший российский футболист поделился ожиданиями от матча «Спартака» против «Локомотива» в рамках 25-го тура РПЛ .

Обе команды находятся в очень хорошей форме. «Локомотив» одержал определенное количество уверенных побед, то же самое и «Спартак». Группы атаки сильно выглядят у обеих команд. Но оба соперника не только пойдут вперед, но и будут уделять внимание обороне. В какой-то степени игра может быть осторожной, но исполнительское мастерство футболистов высокое, поэтому можно ждать голы. Это матч года и для «Локомотива», и для «Спартака». Если они хотят бороться за золотые медали, сейчас терять очки нельзя. Очень ответственный матч, и я не думаю, что кто-то выйдет играть на ничью.