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Тихонов: «Это матч года и для „Локомотива“, и для „Спартака“»

10 апреля 2021, 15:28
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший российский футболист Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча «Спартака» против «Локомотива» в рамках 25-го тура РПЛ.

Обе команды находятся в очень хорошей форме. «Локомотив» одержал определенное количество уверенных побед, то же самое и «Спартак». Группы атаки сильно выглядят у обеих команд. Но оба соперника не только пойдут вперед, но и будут уделять внимание обороне. В какой-то степени игра может быть осторожной, но исполнительское мастерство футболистов высокое, поэтому можно ждать голы. Это матч года и для «Локомотива», и для «Спартака». Если они хотят бороться за золотые медали, сейчас терять очки нельзя. Очень ответственный матч, и я не думаю, что кто-то выйдет играть на ничью.

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Все комментарии
Romkurch
Romkurch
10 апреля в 16:57
    ДСА
    ДСА
    10 апреля в 16:10
    Как обычно МАТЧ ТВ забьет на болельщиков.
    STVA 1
    STVA 1
    10 апреля в 15:38
    Жду хорошего матча
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