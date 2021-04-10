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Тихий: «Весь тренерский штаб уделяет большое количество времени обороне»

10 апреля 2021, 16:15

Защитник «Химок» Дмитрий Тихий рассказал о результатах команды в нынешнем сезоне.

Основной костяк команды не встречал такой метаморфозы клуба. Это здорово, и я думаю, что каждый футболист благодарен руководству и тренерскому штабу с персоналом. Это большое дело, которое сейчас у нас получается, и мы только в начале нашего пути.

Чему научил Черевченко? Весь тренерский штаб уделяет достаточное количество времени обороне. Буквально с первого дня было столько тренировок, которые бы касались только обороны, я не видел ни в одной команде и ни у одного тренера. Это были даже не теоретические занятия, а практические.

«Химки» после 25-го тура РПЛ занимают 8-е промежуточное место в таблице.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
10 апреля в 18:31
Химки прибавляют .
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
10 апреля в 18:08
Надо и об атаке не забывать!
ДАША Д
ДАША Д
10 апреля в 17:09
С Тамбовом вышло очень тяжело.
Ванечка
Ванечка
10 апреля в 16:37
Все правильно делает и тренер и штаб
beefs
beefs
10 апреля в 16:35
Черевченко удивляет, так держать и не сдаваться (не поддаться на печеньки)...
mihaluch
mihaluch
10 апреля в 16:29
Черевченко сделал своё дело Черевченко обязан жить.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
10 апреля в 16:29
Главное, что победили.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 апреля в 16:23
Химки хорошо идут...
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