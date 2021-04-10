Тихий: «Весь тренерский штаб уделяет большое количество времени обороне»

Защитник «Химок» рассказал о результатах команды в нынешнем сезоне.

Основной костяк команды не встречал такой метаморфозы клуба. Это здорово, и я думаю, что каждый футболист благодарен руководству и тренерскому штабу с персоналом. Это большое дело, которое сейчас у нас получается, и мы только в начале нашего пути.

Чему научил Черевченко? Весь тренерский штаб уделяет достаточное количество времени обороне. Буквально с первого дня было столько тренировок, которые бы касались только обороны, я не видел ни в одной команде и ни у одного тренера. Это были даже не теоретические занятия, а практические.