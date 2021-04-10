Талалаев: «У „Ахмата“ пока нет того класса, чтобы на нём выигрывать»

Главный тренер «Ахмата» поделился мыслями после поражения от «Уфы» (0:3) в матче 25-го тура РПЛ .

Что понравилось в игре команды? Мне ничего не понравилось. Почему сегодня было много моментов у наших ворот? Потому что проиграли борьбу. Мы очень не хотели потерять футболистов на искусственном поле. К сожалению, это произошло.

С первых минут были очень жесткие единоборства. Судья сделал большой допуск. Мы потеряли Быстрова. Те игроки, которые вышли, были не готовы к этой борьбе и к этой плотности. Когда один из молодых опорных полузащитников не добежал назад, мы сразу получили гол. Очень сложно играть с командой, которая сильнее настроена и мотивирована. У нас пока нет того класса, чтобы на нем выигрывать.