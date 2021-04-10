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Талалаев: «У „Ахмата“ пока нет того класса, чтобы на нём выигрывать»

10 апреля 2021, 19:37
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа3 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился мыслями после поражения от «Уфы» (0:3) в матче 25-го тура РПЛ.

Что понравилось в игре команды? Мне ничего не понравилось. Почему сегодня было много моментов у наших ворот? Потому что проиграли борьбу. Мы очень не хотели потерять футболистов на искусственном поле. К сожалению, это произошло.

С первых минут были очень жесткие единоборства. Судья сделал большой допуск. Мы потеряли Быстрова. Те игроки, которые вышли, были не готовы к этой борьбе и к этой плотности. Когда один из молодых опорных полузащитников не добежал назад, мы сразу получили гол. Очень сложно играть с командой, которая сильнее настроена и мотивирована. У нас пока нет того класса, чтобы на нем выигрывать.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
10 апреля в 20:54
Опыт конечно приходит со временем, но тут профи футбольный клуб - видимо плохая мотивация..Итог потеря очков...
stanichnik
stanichnik
10 апреля в 20:40
На счёт отсутствия мотивации, тут не поспоришь, вылет не грозит, а Еврозона не светит.
Но ведь есть ещё и свои болельщики, у которых после сегодняшнего матча в Уфе возник резонный вопрос, что это было? Если, сегодня ещё можно объяснить усталостью после кубковой игры, то за последующие безвольные поединки команду и тренерский штаб просто так не простят.
Сидор новый
Сидор новый
10 апреля в 20:30
Ну да... если чего то нет, то его и не будет...
mihaluch
mihaluch
10 апреля в 20:28
У вас его и никогда не будет.
beefs
beefs
10 апреля в 19:59
удивительно играет Ахмат...
STVA 1
STVA 1
10 апреля в 19:57
Ахмат мутная команда
drug01
drug01
10 апреля в 19:43
Просто что то не то????
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